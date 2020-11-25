Ср, 25.11.2020
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Юри Ратас
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Эксперт: коэффициент распространения коронавируса может снизиться в течение двух недель

Криста Фишер.

ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Коэффициент распространения коронавируса в течение двух недель может упасть ниже единицы, считает консультирующая правительство математик Криста Фишер.

Такой коэффициент показывает, сколько человек успевает заразить один инфицированный, а сейчас он равен 1,25, сообщает Rus.ERR.

По словам Фишер, для этого необходимо сократить контакты на 20% и на 10% снизить распространение вируса благодаря использованию масок.

"Некоторые люди не могут или не хотят сокращать контакты, но другие сокращают их еще больше. И все же большинство следует рекомендациям", – констатировала она.

"На прошлой неделе показатели увеличились почти до 400 случаев, а если на этой неделе не будет ежедневного прироста в 400 случаев, можно будет говорить о тенденции спада. Если же показатели снизятся и на следующей неделе, то коэффициент упадет ниже единицы", – пояснила математик.

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