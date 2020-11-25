Эксперт: коэффициент распространения коронавируса может снизиться в течение двух недель

Такой коэффициент показывает, сколько человек успевает заразить один инфицированный, а сейчас он равен 1,25, сообщает Rus.ERR.

По словам Фишер, для этого необходимо сократить контакты на 20% и на 10% снизить распространение вируса благодаря использованию масок.

"Некоторые люди не могут или не хотят сокращать контакты, но другие сокращают их еще больше. И все же большинство следует рекомендациям", – констатировала она.