Эксперт: коэффициент распространения коронавируса может снизиться в течение двух недель

Коэффициент распространения коронавируса в течение двух недель может упасть ниже единицы, считает консультирующая правительство математик Криста Фишер.
Такой коэффициент показывает, сколько человек успевает заразить один инфицированный, а сейчас он равен 1,25, сообщает Rus.ERR.
По словам Фишер, для этого необходимо сократить контакты на 20% и на 10% снизить распространение вируса благодаря использованию масок.
"Некоторые люди не могут или не хотят сокращать контакты, но другие сокращают их еще больше. И все же большинство следует рекомендациям", – констатировала она.
"На прошлой неделе показатели увеличились почти до 400 случаев, а если на этой неделе не будет ежедневного прироста в 400 случаев, можно будет говорить о тенденции спада. Если же показатели снизятся и на следующей неделе, то коэффициент упадет ниже единицы", – пояснила математик.