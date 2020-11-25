Статистика: в третьем квартале в Эстонии строилось меньше новых зданий

Строительные предприятия Эстонии построили собственными силами на 817 млн евро, из них зданий – на 518 млн евро и сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) – на 299 млн евро. По сравнению с третьим кварталом прошлого года зданий построено на 13% меньше, а сооружений – на 10% меньше.

Ведущий аналитик Департамента статистики Мерике Синисаар отметила, что на местный строительный рынок больше всего повлияло снижение объема строительства новых зданий. «Строительство сооружений в первой половине года еще демонстрировало рост, но в третьем квартале стало также снижаться. Это обусловлено прежде всего сокращением ремонтных и реконструкционных работ», – добавила Синисаар.