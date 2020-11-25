ФОТО ⟩ Продается: давайте заглянем в самый причудливый дом в Великобритании

Это, вероятно, самый маленький дом в Великобритании, однако места здесь хватает. В двухэтажном домике общей площадью 31,5 м2 имеются две спальни, ванная, гостиная / столовая и кухня. Есть даже маленький внутренний дворик.

Благодаря продуманным интерьерным решениям маленький дом выглядит намного просторнее, чем есть на самом деле. ФОТО: Newton Fallowell / SWNS/Newton Fallowell / SWNS/Scanpix

Дом расположен в престижном районе города Лестера. Его ширина составляет всего 3,96 метра, а высота - 7,9 метра. Дом, построенный в начале 1900-х годов, высоко оценил местный инвестор, который увидел большой потенциал строения и привел его в 2019 году в порядок.

Новым собственником была проделана огромная работа. ФОТО: Newton Fallowell / SWNS/Newton Fallowell / SWNS

Возродивший дом человек, который купил его за 155 000 фунтов стерлингов (174 311 евро), теперь продает его за 275 000 фунтов стерлингов (309 347 евро), сообщает thesun.co.uk. По словам занимающегося продажей маклера, современное жилище, оформленное в светлых тонах, должно идеально подойти тем, кто хочет впервые войти в мир недвижимости.