Дзюба объяснил неудачи "Зенита" на европейской арене трусливым менталитетом

Накануне чемпионы страны потерпели очередное поражение в главном еврокубке - в Риме от местного "Лацио" (1:3) - и потеряли шансы на выход в плей-офф уже после четвертого тура группового этапа.

Дзюба извинился за эту игру перед городом и болельщиками.

"Мне кажется, наша проблема в менталитете, - заявил форвард пресс-службе клуба. - Нужно перестать бояться и перекладывать ответственность, каждый должен отвечать. Должна быть ответственность, как командная, так и индивидуальная. Пока не будет менталитета все время играть на победу, так и будем, к сожалению..."

32-летний Дзюба в игре с римлянами побил рекорд Андрея Тихонова по количеству голов, забитых российскими футболистами в основном раунде Лиги чемпионов, и с девятью мячами стал лучшим бомбардиром турнира среди россиян в этой стадии.

"Посмотрите, как играют европейцы: раскованно, не боятся, все четко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем зажиматься, бояться, пропускать, потом отыгрываться. Если можем играть с ними так на определенном отрезке, почему не можем постоянно? Над этим надо работать. Надеюсь, когда-нибудь тенденция поменяется", - добавил Дзюба.