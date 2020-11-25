Eesti Energia тестирует инновационное решение для выхода на финский энергетический рынок

Об этом концерн сообщил в своем пресс-релизе, отметив, что предприятие планирует объединить электростанцию Аувере и свои ветропарки через платформу виртуальной электростанции в быстро реагирующий энергетический резерв, который сможет поддерживать энергетическую безопасность и надежность энергоснабжения Финляндии.

Eesti Energia тестирует инновационное цифровое решение в сотрудничестве с финским системным оператором Fingrid через системного оператора Elering.

Участие на финском энергетическом рынке помогает подготовить Эстонию к подключению к континентальной европейской электросети.

Грамотное использование существующих активов для обеспечения надежности снабжения поможет предотвратить дополнительные инвестиции.

Через пять лет Эстония переключится с российской электроэнергетической системы на континентальную европейскую электроэнергетическую систему. Это повлечет за собой потребность в гибком и быстро реагирующем оборудовании по производству энергии, которое можно активировать в реальном времени с помощью цифровых решений. В то время как в Эстонии и странах Балтии рынок такой услуги появится в 2025 году, в Финляндии, которая является частью электроэнергетической системы Северных стран, в этом есть потребность уже сейчас.

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, участие в энергетическом рынке Финляндии позволит получить ценный опыт, который через несколько лет можно будет использовать для обеспечения энергетической безопасности и надежности энергоснабжения в Эстонии.

«Для обеспечения надежности энергоснабжения после присоединения к европейской энергосистеме, необходимо разумно и по-максимуму использовать подходящие существующие активы, такие как электростанции и ветропарки, а в будущем также оборудование и аккумулирующие устройства, используемые потребителями, такие как электромобили», – сказал Валс.

«Поэтому в сотрудничестве с финским системным оператором Fingrid и Elering мы тестируем инновационное решение, объединяющее традиционные и новые активы по производству электроэнергии, которые на 100% управляются цифровыми решениями благодаря инновационной виртуальной электростанции Eesti Energia. Виртуальная электростанция скоро позволит нам предлагать нашим финским клиентам дополнительные преимущества с помощью инновационных решений».

На практике это означает, что, если в Финляндии возникнет потребность в регулирующей мощности, она практически сразу же будет произведена на электростанциях Eesti Energia благодаря инновационному решению и транспортирована по подводному кабелю Estlink 1 в Финляндию с использованием доступной передающей мощности.

Если, наоборот, в Финляндии будет больше энергии, наши электростанции смогут быстро сбалансировать ее, соответственно уменьшив свои производственные мощности.

«Финские и эстонские операторы электросистем Fingrid и Elering работали над тем, чтобы участники рынка в обеих странах могли участвовать в трансграничном рынке автоматически активируемых резервов восстановления частоты (aFRR). Спрос на регуляторный резерв растет в связи с переходом на систему зеленой энергетики. Мы ценим сотрудничество с эстонским рынком, где достигли конкретных результатов», – сказала Аста Сихвонен-Пункка, вице-президент Fingrid Oyj.

Испытания, необходимые для реализации пилотного проекта, начнутся до конца года, а готовность к предоставлению автоматически активируемой услуги резервной мощности для финской энергосистемы должна быть достигнута к весне следующего года.