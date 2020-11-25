Врачи с трудом нашли в носу пациента семисантиметровый обломок палочки для коронатеста

Марек ездил в Северную Италию, обратно в Эстонию он вернулся 29 февраля. Таким образом, передавший предупреждение избегать поездок в Италию лишь 5 марта Департамент здоровья несколько опоздал. Но еще до предупреждения, 25 февраля, было введено требование двухнедельной самоизоляции для тех, кто возвращается из Китая или Северной Италии.

Безрезультатные попытки

Напомним: к 25 февраля было зарегистрировано 80 134 случая заболевания коронавирусом, больше всего из них в Китае – 77 658. Случаев смерти зафиксировано 2698, из них в Китае – 2595. В Европе тогда было 276 случаев смерти: 229 в Италии, 16 в Германии, 12 во Франции, 13 в Великобритании, три в Испании, два в Российской Федерации и по одному в Финляндии, Швеции и Бельгии.

«Все это произошло именно тогда, когда в Эстонии шла первая неделя коронавируса, а из Северной Италии возвращались большие группы туристов. Я был среди них», - вспоминает Марек события тех дней.

Все, что касалось корнавирус,а тогда еще было темным лесом: в Тарту не было даже места, где можно было бы сдать анализ. Поэтому скорая помощь приехала к Мареку прямо домой: «Приехала скорая, врач брал анализ, и палочка сломалась прямо у меня в носу».

Сначала обломок пытались достать при помощи пинцетов. Мареку показалось, что целых два часа, но неудачно.

После безрезультатных попыток на помощь призвали дежурного ЛОРа, однако и от него толку не было: «Они смотрели вдвоем, но достать обломок не смогли».

Мареку выдали целую кучу сильнодействующих обезболивающих препаратов и рекомендации: из дома не выходить, а если станет хуже, вызывать скорую помощь.

«Инородное тело оставили внутри, а я являлся потенциальным коронапозитивным, поскольку приехал именно из Северной Италии», - рассказал Марек. Везти его в больницу из-за этой опасности сначала не захотели. И все же он попал туда вечером следующего дня.

Не в том носовом канале

«Я пытался держать себя в руках», - вспоминает Марек. Его доставили в отделение ухо-горло-нос и там продолжили обследования: «Врач смотрел со всех сторон, делал анестезию и заглядывал в нос при помощи камер, но ничего не мог там найти».

Поиск пропавшей палочки продолжался в отделении неотложной медицинской помощи. Там Мареку сделали компьютерную томографию, радиолог изучил снимки. И вновь искомое не было обнаружено.

Марек говорит, что свыкся с болью: «Это было очень неприятно, особенно если учесть, что врачи говорят, что обломка нет. Они предположили, что я его проглотил. В действительности обломок оставался в носу, но где именно, не знал никто».