Коронавирус губит цветочный бизнес в Эстонии

Весной работающий в начале Вильяндиского шоссе вблизи Тарту Jardin закрыл почти все магазины по Эстонии, сейчас из 24 представительств открыты 14. Договоры аренды других магазинов не были продлены, так как еще до коронакризиса их посещало мало покупателей, объяснила исполнительный директор Jardin Кайза Моора.

В прошлом году в Jardin работало 106 человек, после закрытия магазинов без работы остались почти сорок.

Ставка на э-торговлю

И сейчас ситуация непростая. В течение недели клиентов больше, чем весной, но в последнее время посещаемость магазинов вновь стала падать. «Видимо, показатели коронавируса наводят страх, - отметила Моора. - Коронакризис показал, что такая розничная сеть, как Jardin, в нынешней ситуации уязвима».

Она пояснила, что Jardin в каждом магазине был нацелен на продажу товара на месте, но во время чрезвычайного положения из-за ограничений на передвижение с этим были трудности. Поэтому сейчас фирма делает ставку на свой интерне-магазин, чтобы люди могли и там заказывать цветы.

Кроме того, Jardin пробует менять ассортимент. Поскольку люди стали больше времени проводить дома, то и покупать они стали больше комнатных растений.

Непростые времена и у других торговцев цветами. Руководитель действующей вблизи Sõbra Maxima в Тарту фирмы Liisu Lilled Хейди Пирк подтвердила, что работать сейчас сложно, поскольку из-за коронавируса практически невозможно рассчитать, сколько цветов заказывать в магазин.

«Радоваться нечему, но и унывать не стоит, ведь иначе ничего не получится», - сказала Пирк, добавив, что сейчас преимуществом их магазина является ориентированная на клиента страничка в интернете. Если большинство фирм предлагают в интернет-магазинах готовые букеты, то Liisu Lilled выполняет заказы в соответствии с пожеланиями клиентов, уточнила она.

За пределами Тарту картину тоже нельзя назвать радужной. Например, владельцы цветочного бизнеса Cordisk, работающие в Курессааре и Таллинне, были вынуждены закрыть свой магазин на Таллиннском автовокзале.

Цветы из продуктового магазина

Член правления предприятия Кааде Розин подтвердила, что и хотя договор аренды можно было продлить, держать магазин было бессмысленно из-за недостаточного количества клиентов.

Вероятно, из-за коронавируса Cordisk придется закрыть еще один магазин, поскольку сейчас представители цветочного бизнеса, например, не могут конкурировать с продуктовыми магазинами, которые тоже стали продавать цветы, отмечает Розин.