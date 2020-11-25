Женщина и мужчина в масках. Иллюстративное фото. ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Россия обновила антирекорд по числу смертей пациентов с Covid-19 за сутки. Впервые превышена отметка 500 летальных случаев. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Россия обновила антирекорд по числу смертей пациентов с Covid-19 за сутки. Впервые превышена отметка 500 летальных случаев. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

За последние сутки умерли 507 человек, зараженных коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это максимальное число за время пандемии. Предыдущий максимум фиксировали накануне - тогда зарегистрировали 491 смерть. В субботу штаб отчитался о 467 смертях. При этом данные штаба отличаются от цифр, представляемых Росстатом, который выявляет гораздо больше летальных исходов.

Суточный прирост заражений составил 23 675 случаев.

Накануне было зарегистрировано 24 326 новых случаев и 491 смертей пациентов с Covid-19, число летальных исходов стало максимальным за время пандемии. В понедельник регистрировали рекордные 25 173 заражения - и впервые была превышена отметка 25 тысяч случаев.

Заразились Ширвиндт и глава Дагестана

Среди тех, кто госпитализирован с коронавирусом, оказался и худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт. Об этом ТАСС сообщил директор театра Мамед Агаев.

"У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице", - сказал Агаев. По его словам, заболела и жена 86-летнего артиста.

Ширвиндт госпитализирован в больницу №52, которая перепрофилирована для лечения больных с коронавирусом. Он находится в отделении реаниматологии.

Также среди заразившихся Covid-19 врио главы главы Дагестана Сергей Меликов, он сдал положительный тест на коронавирус и планирует работать в удаленном режиме.

55-летний Меликов в начале октября сменил 71-летнего Владимира Васильева, который руководил республикой с сентября 2018 года. Ранее Меликов служил во внутренних войсках, был полпредом президента на Северном Кавказае и первым замдиректора Росгвардии.

Коронавирусом заразились уже больше 20 российских губернаторов.

Ипотечные кредиты в пандемию гасят с опережением

После первой волны пандемии ипотечные заемщики стали активнее закрывать кредиты с опережением графика, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Объем досрочно погашенных ссуд в третьем квартале достиг 524,8 млрд рублей. Такого роста числа досрочных погашений не было минимум с 2018 года (ЦБ публикует эти данные на протяжении двух лет).

В кризис, связанный с пандемией коронавируса, многие клиенты сократили уровень потребления и направили свободные деньги на снижение долговой нагрузки, считает аналитик агентства Moody's Мария Малюкова.

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина не уверена, что на фоне второй волны пандемии россияне продолжат активно закрывать ипотечные кредиты раньше срока, ведь ситуация остается непредсказуемой, а реальные доходы населения падают. По ее мнению, в этих условиях увеличение объемов ранних погашений ипотеки маловероятно.

Как быть с фудкортами

Министерство промышленности и торговли считает, что фудкорты в торговых центрах должны обслуживать посетителей не у прилавка, а за столиками, как в ресторанах. Иначе их могут просто закрыть, пишет РБК.

Сейчас из-за коронавирусных ограничений фудкорты не работают в восьми регионах. Министерство, по данным издания, направило письмо в администрации российских регионов письмо, в котором предложило такой регламент: либо заказы принимает сотрудник заведения, либо посетители выбирают и оплачивают еду через электронное меню. Оплата - только безналичным способом.

Основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров назвал внедрение электронных меню и обслуживание посетителей сотрудниками кафе невыполнимым предложением. "У большинства кафе в штате два-три человека, и сейчас страшный недокомплект персонала. Эта мера больше звучит как убийство для многих игроков рынка", - сказал он.