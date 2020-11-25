Лихуласкому стрелку предъявлено обвинение в убийстве

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. По данным стороны обвинения, 32-летний Таррасте в состоянии алкогольного опьянения 6 июня этого года, в нарушение Закона об оружии, перевозил в своем автомобиле огнестрельное оружие. Неподалеку от заправочной станции в Лихула он совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия, чтобы скрыть уже совершенные им правонарушения.

Последовавшего за ним мотоциклиста Таррасте обстрелял и смертельно ранил, а затем открыл огонь по двум автомобилям. Мотоциклист погиб, но в автомобилях никто не пострадал.

«Мотоциклиста и ехавшие за мотоциклом автомобили Таррасте обстрелял, желая скрыть совершенные им правонарушения, а затем скрыться на своем хуторе», - пояснил прокурор Гарди Андерсон. Выпущенная Таррасте пуля в направлении одного из автомобилей перелетела через шоссе государственного значения и попала в стену здания спасательной команды Лихула.

Затем обвиняемый начал движение по дороге Тууди - Раудтеэ, в направлении своего хутора, где открыл огонь по встречному автомобилю «Жигули». Сидевший за рулем мужчина получил ранение. Опасные для жизни ранения получили двое детей, находившихся на заднем сиденье. Смертельно ранена была ехавшая в той же машина на переднем пассажирском сиденье женщина.