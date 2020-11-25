Венгрия и Польша грозятся лишить страны ЕС денег. Себя - в первую очередь

Знатоки европейского права и политики из числа оппонентов правящих в Венгрии и Польши сил, впрочем, считают, что это просто блеф, но если даже Будапешт и Варшава решат пойти в нем до конца, то оставят без денег лишь себя, но не остальные 25 стран Евросоюза.

Брюссель уже давно конфликтует с властями Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и правящей в Польше партией «Право и справедливость» (ПиС): Еврокомиссия и другие центральные органы ЕС считают, что те нарушают принцип разделения властей и дискриминируют политических оппонентов и меньшинства.

В этом году конфликт принял новый оборот: ЕС решил увязать ассигнования странам союза из общего бюджета с тем, как они соблюдают демократические принципы.

Правители Венгрии и Польши говорят, что Брюссель пытается ущемить их суверенитет, и часто напирают в своей риторике на т.н. традиционные ценности и отношение к сексуальным меньшинствам.

Их оппоненты возражают, что дело прежде всего не в однополых браках - хотя права разных меньшинств, в том числе сексуальных, тоже важны - а в коррупции, предпосылки для которой создают выстроенные или строящиеся Орбаном и (в меньшей степени) ПиС системы власти.

Что случилось

Все важные решения принимаются в Евросоюзе на трех уровнях Европейского совета: сначала его согласовывают послы в Брюсселе, затем - министры и, наконец, утверждают на саммите главы государств и правительств.

И вот на прошлой неделе Венгрия и Польша уже на первом уровне заблокировали одобрение семилетнего бюджета (1,1 трлн евро) и фонда борьбы с последствиями пандемии (750 млрд евро). Дело в том, что их предлагалось одобрить в пакете с т.н. механизмом соблюдения принципа верховенства права.

Этот механизм дает Еврокомиссии возможность приостанавливать выплаты из бюджета ЕС странам, которые не блюдут принцип верховенства права.

Он был предварительно одобрен на саммите ЕС в июле этого года.

Венгрия и Польша тогда тоже протестовали, из-за чего Брюссель отредактировал проект, и Виктор Орбан даже объявил это своей победой. Но, как теперь выясняется, победа была иллюзорной.

Доводы Венгрии и Польши

Правители Венгрии и Польши говорят, что их страны - равноправные суверенные члены европейского сообщества, и западные либералы не должны им указывать, как именно должны выглядеть их демократические системы.

Депутат Европарламента от венгерской правящей партии Фидес Тамаш Дойч на этой неделе сказал в интервью государственному радио Венгрии, что Брюссель, увязывая финансирование с верховенством закона, пытается «заменить произвол коммунистов с востока произволом Евросоюза и Запада».