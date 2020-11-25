Пресс-конференция ⟩ Департамент здоровья: к концу года госпитализированных может быть 1000
Сегодня вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно и профессор Тартуского университета Криста Фишер на пресс-конференции сообщили последние данные о распространении коронавируса в стране.
Ситуация в стране крайне сложная, специалисты ожидают, что количество госпитализированных резко увеличится. Если остановить или притормозить распространение не удастся, то к новогодним праздникам в больничном лечении будут нуждаться 1000 пациентов. Это значительно превышает возможности больниц.
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