Ср, 25.11.2020
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Михаил Кылварт

Пресс-конференция ⟩ Департамент здоровья: к концу года госпитализированных может быть 1000
Это в два раза превышает возможности больниц

Криста Фишер.

ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно и профессор Тартуского университета Криста Фишер на пресс-конференции сообщили последние данные о распространении коронавируса в стране.

Ситуация в стране крайне сложная, специалисты ожидают, что количество госпитализированных резко увеличится. Если остановить или притормозить распространение не удастся, то к новогодним праздникам в больничном лечении будут нуждаться 1000 пациентов. Это значительно превышает возможности больниц. 

Подробности читайте и смотрите ниже.

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