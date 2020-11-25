Бывший генпрокурор Лавли Перлинг примкнула к объединению "Правые"

По ее словам, она больше не может спокойно смотреть со стороны, как популисты и горлопаны раскалывают Эстонию.

«Решение пойти в политику на сегодня ни в коем случае не популярное решение, просто в какой-то момент чаша терпения переполняется и ты понимаешь, что больше нельзя мириться с популистами и горлопанами. Чем больше профессионалов своего дела займутся политикой, тем быстрее удастся навести порядок в государстве», - подчеркнула Перлинг.

«С самого лета я чувствовала нарастающую симпатию к "Правым". У них есть идеи, воля и опыт, которые могут изменить сегодняшнее положение вещей. Изменение в политике в Эстонии должно начаться с партии "Отечество", которая в последнее время, к сожалению, стала мягкой игрушкой, которую подмяли под себя популисты, поэтому у многих из избирателей Правых на самом деле нет партии, которую они могли бы поддержать и на которую надеяться», - пояснила Перлинг в переданном BNS комментарии.