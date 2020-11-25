Пресс-конференция ⟩ Михаил Кылварт: полумеры не помогут, нужен полный локдаун

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Бетина Бешкина, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, а также главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов.
Ирина Донченко напомнила, что ситуация с коронавирусом очень непростая по всей стране. Заразиться можно где угодно. Нужно принимать меры. Михаил Кылварт добавил, что город это делает и начинает раздавать маски - школьникам многоразовые, малоимущим и одиноким старикам - одноразовые.
Он отметил, что самоуправления ждут информации от государства. По его словам, речь идет об эпидемии, нет смысла рубить хвост по частям, нужно уже тогда вводить полный локдаун. Но раз его пока не ввели, нужно приложить максимум усилий, чтоб сохранить хотя бы тот ритм жизни, который у нас еще есть.
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