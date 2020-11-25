Пресс-конференция ⟩ Михаил Кылварт: полумеры не помогут, нужен полный локдаун

Ирина Донченко напомнила, что ситуация с коронавирусом очень непростая по всей стране. Заразиться можно где угодно. Нужно принимать меры. Михаил Кылварт добавил, что город это делает и начинает раздавать маски - школьникам многоразовые, малоимущим и одиноким старикам - одноразовые.

Он отметил, что самоуправления ждут информации от государства. По его словам, речь идет об эпидемии, нет смысла рубить хвост по частям, нужно уже тогда вводить полный локдаун. Но раз его пока не ввели, нужно приложить максимум усилий, чтоб сохранить хотя бы тот ритм жизни, который у нас еще есть.