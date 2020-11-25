Инфекционист считает возможным введение в Финляндии чрезвычайного положения до Рождества

По словам главного врача финского отделения инфекционных заболеваний HUS Аско Ярвинена, количество ковидных больных, нуждающихся в госпитализации, а также число заражений будут, вероятно, расти на территории HUS независимо от предпринимаемых мер по сдерживанию эпидемии.

Также он считает, что если нынешние ограничения не дадут желаемого эффекта, будет необходимо срочно ввести дополнительные меры.

Главный инфекционист HUS, по собственным словам, не будет удивлен, если закон о чрезвычайном положении будет введен в действие в том или ином виде в дни перед Рождеством или уже в ближайшие недели.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (СДП), однако, вчера в интервью Yle заявила, что закон о ЧП не нужен, по крайней мере, на данной стадии.

Вчера сообщалось, что количество пациентов с COVID-19 в больницах HUS за сутки выросло на 15 %. Днем ранее HUS объявил о повышении степени готовности своих больниц до наивысшей категории.