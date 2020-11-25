Фото ⟩ Известный инструктор по стрельбе заключил сделку с прокуратурой

Прокуратура требовала для Баховски 11 месяцев условного заключения, испытательный срок составил бы год, что было поддержано судом.

Во втором судебном деле Баховски является потерпевшим, так как в мае этого года супруга выстрелила ему из огнестрельного оружия в лицо. Полиция обнаружила незаконное оружие на хуторе в деревне Самисту в Харьюмаа 18 мая после того, как центр тревоги получил вызов, что там стреляли в человека.

В конце октября Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 44-летнюю Лийну обвиняют в стрельбе в своего супруга, известного инструктора по стрельбе Мартина Баховски, в мае этого года в волости Куусалу. По оценке прокуратуры, речь идет о покушении на убийство.

По словам руководившей уголовным следствием прокурора Катрин Паэсоо, произошедшее 18 мая этого года в волости Куусалу в Харьюмаа тяжкое преступление вызвано злоупотреблением алкоголем. «В ходе следствия подтвердилось, что обвиняемая вместе с супругом употребляла дома алкоголь. Согласно собранным в рамках уголовного дела доказательствам, жена находилась в одном помещении с супругом и прицелилась в него из зарегистрированного на нее легального огнестрельного оружия. В следующее мгновение женщина выстрелила супругу один раз в район лица, причинив ему тем самым опасную для жизни травму», - сказала Паэсоо.

Медики отвезли раненого мужчину в больницу, его жизнь удалось спасти. Полиция тем же вечером задержала подозреваемую у нее дома.

Полиция обнаружила в доме и подсобных помещениях в общей сложности 12 единиц огнестрельного оружия, в том числе три нелегальные. Кроме того, на территории обнаружили нелегальные детали оружия. В этой связи было возбуждено отдельное уголовное дело в отношении инструктора по стрельбе и учредителя центра тактической стрельбы Мартина Баховски. И у Лийны, и у Мартина было разрешение на оружие, которое больше не действует.

По просьбе прокуратуры и разрешению суда Лийна была арестована на время предварительного следствия. В июле суд заменил арест электронным надзором.