Ср, 25.11.2020
Читайте, сколько хотите, но принуждения к ношению масок тут не вычитывается. Аллар Йыкс
Аллар Йыкс

Аннели Отть и Яак Ааб вступили в должности министров

24.11.2020. Tallinn. Haridus- ja teadusministri kandidaat Jaak Aab ja riigihalduse ministri kandidaat Anneli Ott. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES

ФОТО: Eero Vabamägi

Новый министр государственного управления Аннели Отть вступила в должность после принесения присяги в Рийгикогу.

Поскольку Яак Ааб уже приносил присягу, вступая в должность министра государственного управления, он не должен был делать этого снова, чтобы приступить к руководству другим министерством — образования и науки.

Премьер-министр Юри Ратас выразил уверенность, что и Отть, и Ааб смогут быстро освоиться с новой должностью. «Аннели Отть долгое время работала на уровне местных самоуправлений и отстаивала в Рийгикогу сбалансированное региональное развитие. Уверен, что она и в правительстве будет способствовать региональному прогрессу, чтобы в Эстонии было везде хорошо жить», — сказал он.

«Яак Ааб — политик со стажем, он внес свой вклад в качестве министра в трех правительствах. Я считаю, что как министр образования и науки он будет твердо отстаивать обеспечение высокого качества нашего образования, авторитет педагогов и сможет способствовать развитию высшего образования и науки», — добавил Ратас.

Смена министров обусловлена отставкой министра образования и науки Майлис Репс. Репс подала в премьер-министру свое заявление об отставке с должности 20 ноября, и днем позже президент освободил ее от занимаемой должности. 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back