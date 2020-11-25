Аннели Отть и Яак Ааб вступили в должности министров

Поскольку Яак Ааб уже приносил присягу, вступая в должность министра государственного управления, он не должен был делать этого снова, чтобы приступить к руководству другим министерством — образования и науки.

Премьер-министр Юри Ратас выразил уверенность, что и Отть, и Ааб смогут быстро освоиться с новой должностью. «Аннели Отть долгое время работала на уровне местных самоуправлений и отстаивала в Рийгикогу сбалансированное региональное развитие. Уверен, что она и в правительстве будет способствовать региональному прогрессу, чтобы в Эстонии было везде хорошо жить», — сказал он.

«Яак Ааб — политик со стажем, он внес свой вклад в качестве министра в трех правительствах. Я считаю, что как министр образования и науки он будет твердо отстаивать обеспечение высокого качества нашего образования, авторитет педагогов и сможет способствовать развитию высшего образования и науки», — добавил Ратас.

Смена министров обусловлена отставкой министра образования и науки Майлис Репс. Репс подала в премьер-министру свое заявление об отставке с должности 20 ноября, и днем позже президент освободил ее от занимаемой должности.