Ср, 25.11.2020
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Март Хельме

Президент Керсти Кальюлайд утвердила новых министров

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Sander Ilvest

Президент Керсти Кальюлайд утвердила в должности новых министров образования и науки и государственного управления.

Президент Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра Юри Ратаса назначила новым министром образования и науки Яака Ааба, а новым министром государственного управления Аннели Отть.

До назначения в должность глава государства побеседовала с обоими кандидатами на министерские посты. С кандидатом на пост министра образования и науки президент обсудила актуальные проблемы сферы образования — такие, как дистанционное обучение в школах,  обучение детей с особыми потребностями и переход на эстонский язык в русских школах. С кандидатом на пост министра госуправления в ходе виртуального собеседования обсуждались вопросы регионального неравенства, развития предпринимательства в регионах, готовность к кризисам и финансирование самоуправлений. 

Президент Керсти Кальюлайд с понедельника по среду находится с рабочим визитом на острове Хийумаа, назначение министров в должность она подписала дистанционно из офиса гостевого дома порта Орьяку. 

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