Президент Керсти Кальюлайд утвердила новых министров

Президент Керсти Кальюлайд утвердила в должности новых министров образования и науки и государственного управления.
Президент Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра Юри Ратаса назначила новым министром образования и науки Яака Ааба, а новым министром государственного управления Аннели Отть.
До назначения в должность глава государства побеседовала с обоими кандидатами на министерские посты. С кандидатом на пост министра образования и науки президент обсудила актуальные проблемы сферы образования — такие, как дистанционное обучение в школах, обучение детей с особыми потребностями и переход на эстонский язык в русских школах. С кандидатом на пост министра госуправления в ходе виртуального собеседования обсуждались вопросы регионального неравенства, развития предпринимательства в регионах, готовность к кризисам и финансирование самоуправлений.
Президент Керсти Кальюлайд с понедельника по среду находится с рабочим визитом на острове Хийумаа, назначение министров в должность она подписала дистанционно из офиса гостевого дома порта Орьяку.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!