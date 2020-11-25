Президент Керсти Кальюлайд утвердила новых министров

До назначения в должность глава государства побеседовала с обоими кандидатами на министерские посты. С кандидатом на пост министра образования и науки президент обсудила актуальные проблемы сферы образования — такие, как дистанционное обучение в школах, обучение детей с особыми потребностями и переход на эстонский язык в русских школах. С кандидатом на пост министра госуправления в ходе виртуального собеседования обсуждались вопросы регионального неравенства, развития предпринимательства в регионах, готовность к кризисам и финансирование самоуправлений.