Ср, 25.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме

Доктор Попов: боремся дальше, коронавирус еще не побежден!

Peale aasta kodaniku aunimetuse pälvis Arkadi Popov rahalise preemia ning Reti Saksa miniskulptuuri «Ühiskonna õis». 

ФОТО: Madis Veltman

На вчерашнем мероприятии по случаю Дня гражданина Гражданином года был назван медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов. По его словам, раздавать награды пока рано, потому что борьба с распространением коронавируса еще не закончена, пишет Postimees.

Чуть больше недели назад Попов узнал, что станет гражданином года. «Награда пришла совершенно неожиданно, конечно, это приятно», - признал Попов. Он подчеркнул, что все люди, стоящие на передовой борьбы с распространением коронавируса, будут и дальше выполнять свою работу.

«Сражаемся дальше! Мы еще не победили коронавирус», - приободрил он людей. По словам Попова, награды стоит вручать только после того, как в Эстонии исчезнет коронавирус.

На вопрос, подходят ли поклонники в магазине поприветствовать и попросить автограф, Попов в шутку ответил, что если он больше не сможет спокойно ходить в магазин, ему придется надеть маску и держаться на расстоянии. «Но я скромный человек и не искал славы», - сказал он.

В своем выступлении министр культуры Тынис Лукас сказал, что понятная речь и решительное поведение Попова в борьбе с коронавирусом очень обнадеживают. «Он один из тех, под чьим руководством и в результате совместных усилий всего эстонского народа мы по-прежнему можем наслаждаться культурой. Нам удалось сохранить нашу жизнь максимально открытой. Он и другие подобные ему лидеры делают Эстонию более безопасным местом для жизни», - сказал Лукас.

«Наши цели были конкретными: донести информацию о коронавирусе до широкой аудитории и говорить о том, как справляться с болезнью», - сказал Попов. По его словам, тот факт, что врачи, Департамент здоровья и правительство говорили о конкретных вещах, немного успокоил тревожную ситуацию. По словам Попова, Департамент здоровья усилил посыл врачей, чтобы люди его услышали.

Общение со СМИ - это небольшая часть работы медицинского руководителя. «Основная часть не связана с масс-медиа или общением в целом», - заверил Попов, по словам которого, большая часть работы - оперативная: подготовка документов и планов, работа с больницами и службой скорой помощи, общение с семейными врачами. По словам Попова, многие думают, что он занимается только прессой. О его реальной работе, которая остается на заднем плане, говорится не так много.

Во время второй волны коронавируса сферой деятельности Попова было сугубо здравоохранение. В настоящее время он больше всего занимается планированием работы больниц, скорой помощи и семейных варчей. "Все в порядке. Планы реализованы", - подтвердил Попов. По его словам, все больницы знают, что будут делать в ближайшее время. По сравнению с весной работа идет более гладко.

«Не сказал бы, что во время второй волны мне приходится все время ждать важных звонков, быстро отвечать на письма. Скорее все идет по плану, даже в большей степени, чем во время первой волны», - объяснил гражданин года.

По словам Попова, например, создание койко-мест для больных Covid-19 весной было спонтанным решением. По его словам, больницы организовались еще до того, как Департамент здоровья начал обращать внимание на кризис и на наличие койко-мест для больных Covid-19.

Как только Попов в середине марта начал работать главой отдела неотложной помощи в Департаменте здоровья, в больницах освободили для пациентов с Covid-19 649 койко-мест в общих палатах, в дополнение к сотне мест в реанимации. 

В настоящее время дополнительные койко-места для пациентов с коронавирусом освобождаются постепенно и осторожно. Если в настоящее время имеется около 200 койко-мест для пациентов с Covid-19, то на следующем этапе уже предусмотрено 265 коек, и при необходимости это число может быть увеличено. «Мы делаем все от нас зависящее, чтобы не сокращать плановое лечение», - сказал Попов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back