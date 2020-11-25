Доктор Попов: боремся дальше, коронавирус еще не побежден!

Чуть больше недели назад Попов узнал, что станет гражданином года. «Награда пришла совершенно неожиданно, конечно, это приятно», - признал Попов. Он подчеркнул, что все люди, стоящие на передовой борьбы с распространением коронавируса, будут и дальше выполнять свою работу.

«Сражаемся дальше! Мы еще не победили коронавирус», - приободрил он людей. По словам Попова, награды стоит вручать только после того, как в Эстонии исчезнет коронавирус.

На вопрос, подходят ли поклонники в магазине поприветствовать и попросить автограф, Попов в шутку ответил, что если он больше не сможет спокойно ходить в магазин, ему придется надеть маску и держаться на расстоянии. «Но я скромный человек и не искал славы», - сказал он.

В своем выступлении министр культуры Тынис Лукас сказал, что понятная речь и решительное поведение Попова в борьбе с коронавирусом очень обнадеживают. «Он один из тех, под чьим руководством и в результате совместных усилий всего эстонского народа мы по-прежнему можем наслаждаться культурой. Нам удалось сохранить нашу жизнь максимально открытой. Он и другие подобные ему лидеры делают Эстонию более безопасным местом для жизни», - сказал Лукас.

«Наши цели были конкретными: донести информацию о коронавирусе до широкой аудитории и говорить о том, как справляться с болезнью», - сказал Попов. По его словам, тот факт, что врачи, Департамент здоровья и правительство говорили о конкретных вещах, немного успокоил тревожную ситуацию. По словам Попова, Департамент здоровья усилил посыл врачей, чтобы люди его услышали.

Общение со СМИ - это небольшая часть работы медицинского руководителя. «Основная часть не связана с масс-медиа или общением в целом», - заверил Попов, по словам которого, большая часть работы - оперативная: подготовка документов и планов, работа с больницами и службой скорой помощи, общение с семейными врачами. По словам Попова, многие думают, что он занимается только прессой. О его реальной работе, которая остается на заднем плане, говорится не так много.

Во время второй волны коронавируса сферой деятельности Попова было сугубо здравоохранение. В настоящее время он больше всего занимается планированием работы больниц, скорой помощи и семейных варчей. "Все в порядке. Планы реализованы", - подтвердил Попов. По его словам, все больницы знают, что будут делать в ближайшее время. По сравнению с весной работа идет более гладко.

«Не сказал бы, что во время второй волны мне приходится все время ждать важных звонков, быстро отвечать на письма. Скорее все идет по плану, даже в большей степени, чем во время первой волны», - объяснил гражданин года.

По словам Попова, например, создание койко-мест для больных Covid-19 весной было спонтанным решением. По его словам, больницы организовались еще до того, как Департамент здоровья начал обращать внимание на кризис и на наличие койко-мест для больных Covid-19.

Как только Попов в середине марта начал работать главой отдела неотложной помощи в Департаменте здоровья, в больницах освободили для пациентов с Covid-19 649 койко-мест в общих палатах, в дополнение к сотне мест в реанимации.