Президент Ирана рассчитывает, что новая администрация США откажется от антииранской политики Трампа

"Мы ожидаем, что следующая администрация США первым делом открыто осудит политику Трампа в отношении Ирана и компенсирует ошибки политики прежнего правительства", - сказал на заседании кабинета министров Рухани, которого цитируют иранские СМИ.

"Если будущие американские власти проявят соответствующее желание, то Иран и США могут вернуться к ситуации до 20 января 2017 года (дата инаугурации Трампа)", - отметил иранский президент.

Это, по его словам, было бы большим решением многих проблем и полностью бы изменило ход событий.

"Трамп совершил самые ужасные преступления в истории против независимых правительств и таких стран, как Иран и Палестина", - сказал Рухани.

США были в числе стран, заключивших в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы (СВПД). Пришедший к власти в 2017 году Трамп вышел из иранской ядерной сделки и возобновил действие антииранских санкций.

Кандидат от Демократической партии на президентский пост Джо Байден объявил о своей победе на прошедших 3 ноября выборах. Однако нынешний президент Трамп отказывается признать свое поражение.