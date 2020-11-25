В ограду резиденции Меркель в Берлине врезался автомобиль.

В ограду Ведомства федерального канцлера в центре Берлина врезался автомобиль с антиглобалистскими лозунгами на дверях. В результате инцидента, произошедшего утром в среду, 25 ноября, был поврежден металлический забор, пишет Deutsche Welle.
Сообщений о жертвах не поступало. Полиция задержала водителя автомобиля. В настоящее время выясняется, был ли инцидент совершен преднамеренно, сообщила представитель полиции агентству AFP.
В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель проводит видеоконференцию с премьер-министрами федеральных земель, на котором предполагается продлить режим локдауна и обсудить дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса.