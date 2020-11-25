Ср, 25.11.2020
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Юри Ратас

В ограду резиденции Меркель в Берлине врезался автомобиль

В ограду резиденции Меркель в Берлине врезался автомобиль.

ФОТО: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

В ограду Ведомства федерального канцлера в центре Берлина врезался автомобиль с антиглобалистскими лозунгами на дверях. В результате инцидента, произошедшего утром в среду, 25 ноября, был поврежден металлический забор, пишет Deutsche Welle.

Сообщений о жертвах не поступало. Полиция задержала водителя автомобиля. В настоящее время выясняется, был ли инцидент совершен преднамеренно, сообщила представитель полиции агентству AFP.

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель проводит видеоконференцию с премьер-министрами федеральных земель, на котором предполагается продлить режим локдауна и обсудить дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса.

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