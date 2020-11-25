"Мы больше не будем такими глупыми". Билл Гейтс предсказал, какой будет жизнь после пандемии

Пять лет назад на сцене конференции Ted Talks Билл Гейтс практически предсказал происходящее в мире сегодня. Поэтому, когда речь идет о Covid-19, к мнению основателя Microsoft прислушиваются многие. Предсказания миллиардера, касающиеся жизни после пандемии, публикует портал Inc.

Первый выпуск подкаста Гейтса называется "Каким будет мир после Covid-19?". В нем он высказал несколько предположений о том, как пандемия изменит привычки и повседневную жизнь людей.

Виртуальные встречи останутся

До пандемии большинство людей даже не задумывались о встречах, совещаниях и визитах к врачам в режиме онлайн, как и о дистанционном обучении. А если и думали, то чаще всего эти мысли вызывали какой-то дискомфорт. Однако теперь это стало повседневностью. Гейтс считает, что Covid-19 изменит образ жизни и люди будут больше ценить необходимость встречаться лично.

"Подобно тому, как Вторая мировая война открыла возможности трудоустройства для женщин, так же и эта пандемия внесет изменения в нашу жизнь. Конечно, личные встречи никуда не денутся, но люди определенно будут чаще задумываться о необходимости куда-то выходить", - прогнозирует Гейтс.

Стремительное развитие технологий

Благодаря появившемуся доверию людей к виртуальным собраниям не только увеличилось количество платформ, но и улучшилось их качество.

"Когда все только начиналось, люди столкнулись с большими проблемами, пытаясь виртуально общаться друг с другом, особенно в более крупных компаниях. Однако со временем по мере того, как человечество узнавало об этих возможностях все больше и больше, уровень обслуживания значительно вырос. Технологии будут продолжать развиваться", - говорит он.

Компании пересмотрят необходимость офиса

Когда люди работают из дома - офисы пустуют. Это наверняка заставит бизнес-лидеров задуматься о том, стоит ли продолжать платить за аренду помещения, которое используется очень редко.

"Люди редко ходят в офис, и это нескоро изменится, поэтому мы должны принимать разумные решения, когда речь заходит о недвижимости.

Не исключено, что в тех офисах, которые все-таки решат оставить, будет предпринята попытка ввести график ротации коллег, чтобы в помещении не собиралось слишком много людей одновременно", - допускает Гейтс.

Время перемен

По словам миллиардера, настало время для перемен. Люди не только научились общаться, делать покупки и многое другое виртуально, но и многие взялись за ремонт своего жилья.

Гейтс прогнозирует, что ремонт - это только начало серьезных изменений, многие люди могут даже задуматься о переезде.

Он говорит, что в нынешней ситуации районы и пригороды могут показаться намного интереснее, чем раньше: "Жить в пригороде не только дешевле, но и спокойнее".

Меньше общения на работе - больше в семье

Гейтс утверждает, что по мере уменьшения общения с коллегами обязательно должно увеличиться количество времени, проводимого с семьей или близкими людьми, потому что общение - это природа человека.

"Я думаю, что это вполне естественно, что теперь появилось больше времени и желания общаться с семьей и друзьями, - считает миллиардер. - В прошлом все свое время и энергию мы посвящали работе, но теперь, когда общение с коллегами происходит в основном через экран и нам больше не приходится тратить время на дорогу до работы и обратно, растет желание общаться дома".

Возвращение к привычному - далекое будущее

Если вышеупомянутые пророчества Гейтса являются положительными примерами воздействия Covid-19, то следующее, которое Гейтс обсудил с Энтони Фаучем, главным экспертом по инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах, - совсем наоборот.

Они прогнозируют, что так скоро к привычному образу жизни мы не вернемся. Этому не поспособствует даже вакцинация. По словам Гейтса, о возвращении к прежней жизни можно будет мечтать только тогда, когда весь мир победит вирус.

"Придет время, когда количество инфицированных людей, например, в Соединенных Штатах будет низким, а количество зараженных в других странах мира - по-прежнему высоким. Когда число заболевших снизится во всем мире, тогда можно будет говорить о возвращении к нормальной жизни", - сказал он.

Готовность к следующей пандемии

Гейтс признает, что эта пандемия была настоящим кошмаром, и он искренне надеется, что в следующий раз, когда мир столкнется с чем-то подобным, он будет гораздо более подготовлен.