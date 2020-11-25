В пятницу в Нарве нашли тело молодой женщины

В соцсетях появилась информация, что в конце прошлой недели в Нарве нашли тело молодой женщины. Люди начали собирать деньги для помощи ее матери в организации похорон. Также поползли слухи, что она погибла в результате убийства. Однако, в полицейских сводках ни о каком убийстве в Нарве в последнее время не сообщалось.