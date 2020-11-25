В пятницу в Нарве нашли тело молодой женщины

В соцсетях появилась информация, что в конце прошлой недели в Нарве нашли тело молодой женщины. Люди начали собирать деньги для помощи ее матери в организации похорон. Также поползли слухи, что она погибла в результате убийства. Однако, в полицейских сводках ни о каком убийстве в Нарве в последнее время не сообщалось.
Пресс-секретарь полиции Андрей Якубович подтвердил, что в городе нашли тело женщины, но полиция не считает случившееся убийством:
“20 ноября в Нарве на улице Спорди было обнаружено тело 32-летней женщины. У полиции нет оснований полагать, что смерть женщины наступила в результате физического насилия. Точную причину смерти установит вскрытие”.
Короткая улица Спорди расположена рядом с Кренгольмской мануфактурой. На ней всего один многоквартирный дом, а также гаражи, автомастерские и заброшенный детсад. Рядом располагаются детский приют и приют для взрослых, а также центр профобразования.
Летом женщина искала съемную квартиру в районе Кренгольма через интернет. В объявлении она указывала, что будет жить вдвоем со своим 11-летним ребенком.