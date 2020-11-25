Шипованные шины не уберегли водителя внедорожника от ДТП

Внедорожник Kia ехал в направлении Тарту, но на скользкой дороге водитель потерял управление и транспортное средство съехало в кювет.

По первоначальным данным, водитель пытался исправить ситуацию, чтобы не допустить съезда в кювет, но из-за резкого маневра внедорожник наоборот перевернулся через крышу и вновь встал на колеса.

В машине находились женщина и ее четырехлетний ребенок. Они не пострадали, но прибывшая на место скорая помощь доставила их в Клинику Тартуского университета на медосмотр.