Ср, 25.11.2020
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Юри Ратас
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  • Шипованные шины не уберегли водителя внедорожника от ДТП

Шипованные шины не уберегли водителя внедорожника от ДТП

Сегодня, 25 ноября, около 8:00 в Одивере в Йыгевамаа на шоссе Йыхви-Тарту произошло ДТП, сообщает Tartu Postimees.

Внедорожник Kia ехал в направлении Тарту, но на скользкой дороге водитель потерял управление и транспортное средство съехало в кювет.

По первоначальным данным, водитель пытался исправить ситуацию, чтобы не допустить съезда в кювет, но из-за резкого маневра внедорожник наоборот перевернулся через крышу и вновь встал на колеса.

В машине находились женщина и ее четырехлетний ребенок. Они не пострадали, но прибывшая на место скорая помощь доставила их в Клинику Тартуского университета на медосмотр. 

У внедорожника были соответствующие требованиям шипованные шины, но, к сожалению, избежать ДТП не удалось. Зимние шины обязательны в Эстонии с 1 декабря, но уже сейчас местами дорожное покрытие очень скользкое, поэтому по возможности следует переобуть свои автомобили в соответствии с требованиями. 

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