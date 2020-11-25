Вопрос читателя ⟩ Что делать, если я не могу работать в своем домашнем офисе?

Отвечает заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу:

В соответствии с действующим в Эстонии законодательством удаленная работа может осуществляться только по соглашению сторон. Работодатель не может в одностороннем порядке принуждать к удаленной работе, а работник, с другой стороны, не может требовать этого. Договор о дистанционной работе может быть заключен как в письменной, так и в устной форме, но Закон о трудовом договоре все же предполагает заключение письменного договора.

В ситуации, описанной в вопросе, следует при первой же возможности проинформировать работодателя хотя бы по электронной почте о невозможности работать удаленно и предложить со своей стороны возможные решения, при которых трудовые отношения могут продолжиться. Например, можно было бы предложить, чтобы, поскольку большинство сотрудников готовы работать удаленно, работодатель мог бы обеспечить, чтобы конкретный сотрудник мог продолжить работу в офисе, то есть работодатель частично открыл бы офис.

Если работодатель считает, что частичное открытие офиса проблематично, т.е. связанные с этим расходы непропорционально высоки для одного работника, то работодатель может рассмотреть возможность аренды отдельного офисного пространства для работника, т.е. работодатель взвесит, какие затраты для него оптимальны.

Если работника устраивает, решением также может быть изменение рабочего времени, что позволит работать дома, например, в периоды, когда меньше отвлекающих факторов и возможна концентрация. Обсуждая вместе, можно найти и другие способы поддержать продолжение работы на дому, например, предоставление работодателем перегородок и т.д., что уже требует оценки рисков для дома в целом.