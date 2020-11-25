Не поехали отдыхать? Можно инвестировать, сидеть в интернете и пить!

По данным Департамента статистики, жители Эстонии в прошлом году потратили в путешествиях за границей 1,4 млрд евро. Но во втором квартале этого года число зарубежных поездок с ночевкой уменьшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 92,5%, и очевидно, что в третьем и четвертом квартале спад придется на тот же период. Поскольку за границей тратить невозможно, а внутренний туризм уступает прошлогоднему, в этом году на руках у эстонцев останется более миллиарда евро сбережений.

Больше половины из них зависло на банковских счетах и используется для инвестиций. Другую половину используют для потребления, благодаря которому розничная торговля в Эстонии в отличие от многих европейских стран вырастет и в этом сложном году.

По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, эстонская розничная торговля до сих пор вышла из кризиса целой и невредимой. «По-настоящему кризисным месяцем для торговли стал только апрель, когда закрытие центров и боязнь многолюдных мест у людей снизили показатели продаж по сравнению с показателями годичной давности на 13,5%, - сказал Нестор. – В то же время продажи в мае были уже сравнимы с 2019 годом, а в июне и июле оборот предприятий розничной торговли вновь продемонстрировал быстрый рост».

Как и в случае с любым средним показателем, это, конечно, не отражает результатов каждого предприятия. Судя по первым девяти месяцам, очевидно, не станет неожиданностью то, какая отрасль торговли выиграла от кризиса. Естественно, это розничная торговля по интернету, оборот которой вырос по сравнению с прошлым годом на 18%.

«Очень хорошо шли дела у спортивных, книжных, компьютерных и других специализированных магазинов, где продажи увеличились за год на 17%, - рассказал Нестор. – В ситуации, где другие развлечения были ограничены, а в бар или ресторан стремится не каждый, также не удивительно, что на третьем месте был рост оборота и алкогольных магазинов, составивший за год 13%».

Растут и розничные продажи различной бытовой техники и стройматериалов, а также оборот супермаркетов и аптек. «Большой спад пережили в этом году продажи одежды и обуви, но в основном - из-за коронавирусной весны, с лета продажи восстановились на уровне прошлого года», - констатировал Нестор.

Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик добавила, что прежде всего на путешествия и развлечения тратят более богатые семьи, чьи доходы, по крайней мере, до сих пор не слишком уменьшились. «Кто может, копит больше. Вклады частных лиц по сравнению с весной выросли почти на 500 миллионов евро, - говорит Эльмик. – Часть денег инвестируется в финансовые рынки и недвижимость. Жизнь дома побудила людей покупать больше товаров для дома и сада».