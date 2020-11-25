Фото ⟩ Дом в жаркой Португалии. Так ли мы представляли себе средиземноморский стиль?

Резиденция площадью 250 квадратных метров построена на традиционном средиземноморском участке, отделенном от соседей каменными стенами и деревьями.

Дом в Португалии. ФОТО: hqroom.ru

Пространство резиденции организовано на двух уровнях. Центральным пунктом нижнего этажа является огражденный стеной внутренний дворик, в котором находится наружная гостиная и установлен резервуар для сбора воды.

Дом в Португалии. ФОТО: hqroom.ru

Рядом спроектированы кухня и четыре спальни. На втором уровне расположена дневная зона отдыха с выходом на террасу с бассейном.

Много фотографий можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Дом построен в местных традициях: белые стены и бетонные полы, но, правда, мы представляли себе средиземноморский стиль как-то по-другому? Например, так.