Ср, 25.11.2020
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Мартин Мельдер
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Фото ⟩ Дом в жаркой Португалии. Так ли мы представляли себе средиземноморский стиль?

Дом в Португалии.

ФОТО: hqroom.ru

Студия Pedro Domingos Arquitectos спроектировала частный дом в городе Фару, Португалия, пишет HQRoom.

Резиденция площадью 250 квадратных метров построена на традиционном средиземноморском участке, отделенном от соседей каменными стенами и деревьями.

Дом в Португалии.

ФОТО: hqroom.ru

Пространство резиденции организовано на двух уровнях. Центральным пунктом нижнего этажа является огражденный стеной внутренний дворик, в котором находится наружная гостиная и установлен резервуар для сбора воды.

Дом в Португалии.

ФОТО: hqroom.ru

Рядом спроектированы кухня и четыре спальни. На втором уровне расположена дневная зона отдыха с выходом на террасу с бассейном.

Много фотографий можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Дом построен в местных традициях: белые стены и бетонные полы, но, правда, мы представляли себе средиземноморский стиль как-то по-другому? Например, так.

Традиционный дом в Португалии. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

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