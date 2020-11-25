Европейские рынки акций начали снижаться после уверенного роста накануне

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,2% и составил 391,62 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,3%, немецкий DAX - на 0,13%, французский CAC 40 вырос на 0,02%. Итальянский FTSE прибавил 0,06%, в то время как испанский IBEX 35 потерял 0,27%.

Как сообщил телеканал CNN, глава Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи официально признала победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Поддержку рынкам накануне оказали сообщения СМИ о том, что Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной в этой должности.

Оптимизму также способствовали новости по поводу разработки вакцины от коронавируса. На этой неделе британская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что разработанная ею вакцина показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Между тем инвесторы, похоже, делают передышку в преддверии Дня благодарения в США, пишет MarketWatch.

"Да, наличие вакцины дает ответы на многие вопросы, и сегодня мы в значительно более лучшем положении по сравнению с началом этого года. Однако это не меняет того факта, что пройдет немалое количество времени перед тем, как все вернется на круги своя", - говорит главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам. "Это означает, что оптимизм, вызванный новостями о вакцине и политической ситуацией, возможно, немного излишен, и реальность такова, что на пути к восстановлению еще остается много препятствий", - отметил он.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в новом докладе о финансовой стабильности предупредил, что прибыль европейских банков не вернется к уровням, наблюдавшимся до пандемии, до 2022 года.

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации с распространением коронавируса.

В ряде стран Европы фиксируют максимальные показатели суточной смертности среди инфицированных коронавирусом COVID-19, в то же время наблюдается снижение темпов распространения инфекции, в частности, во Франции и Великобритании.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 07:00 среды 59 млн 759 тыс. 225 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 621 тыс. 345, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

В Европе в среду в том числе дешевеют акции банков. Цена бумаг HSBC Holdings снижается на 0,18%, BNP Paribas - на 0,9%, Societe Generale - на 0,1%.

Тем временем акции United Utilities растут на 4,2%. Британская компания, предоставляющая услуги водоснабжения, отчиталась об росте чистой прибыли в первом полугодии текущего года.