Таллинн выдаст маски ученикам и одиноким пенсионерам

«Мы определили целевые группы, которые на сегодняшний день наиболее подвержены риску коронавирусной инфекции. Город намерен сделать все возможное, чтобы обычная жизнь хотя бы в какой-то мере продолжалась. В связи с этим мы заказали для гимназистов качественные многоразовые маски, что позволит поддержать возможность хотя бы частичного сохранения контактного обучения. Проживающим в одиночку пенсионерам и малообеспеченным семьям районные управы выдадут в течение декабря медицинские маски», - сказал мэр Михаил Кылварт.

Многоразовые маски в первую очередь будут выданы гимназистам: они начнут получать маски в школе со следующей недели. В гимназических классах в Таллинне учатся около 10 000 учеников. Наряду с этим планируется обеспечить такими же масками и учеников третьей школьной ступени (7-9 классов), которых насчитывается около 13 000. Этой группе учеников планируется выдать многоразовые маски в декабре.