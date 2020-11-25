В Нарвской больнице пришлось открыть COVID-отделение

В связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в городе продолжает ухудшаться, вечером в пятницу 20 ноября Нарвская больница получила от Департамента здоровья распоряжение к 4 декабря организовать отделение для пациентов с COVID-19 на 14 койко-мест, а также увеличить до четырех количество изолированных коек в ЭМО (в приемном отделении).

В больнице сообщили, что новое отделение начало работу уже в понедельник. К полудню вторника в нем проходили лечение 15 пациентов. И сейчас создаются дополнительные места. В ЭМО организована отдельная зона для больных с коронавирусом на шесть коек.

Из-за этих изменений с 24 ноября приостановлен прием пациентов в отделение сестринской помощи по направлению от семейного врача (из дома).

У больницы разработан план последующих шагов, если обстановка продолжит ухудшаться.

Администрация больницы обращается к нарвитянам с призывом носить маски в общественных местах, соблюдать правило “2+2” и избегать большого скопления людей.