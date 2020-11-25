В Италии вакцина AstraZeneca от COVID-19 будет стоить менее трех евро

Итальянцы смогут купить дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса менее чем за три евро, заявил глава итальянского подразделения компании Лоренцо Виттум.
"Срок действия вакцины будет шесть месяцев. Ее можно будет хранить в домашних условиях - в холодильнике, при температуре от минус 2 до плюс 8 градусов. Стоимость будет менее трех евро", - приводит его слова в среду газета "Мессаджеро".
Виттум пояснил, что партии вакцины уже хранятся в Италии, близ Рима. После получения разрешения на использование препарата его можно будет быстро подготовить к распространению.
Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19 показала среднюю эффективность - 70% - по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.