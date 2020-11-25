В Италии вакцина AstraZeneca от COVID-19 будет стоить менее трех евро

"Срок действия вакцины будет шесть месяцев. Ее можно будет хранить в домашних условиях - в холодильнике, при температуре от минус 2 до плюс 8 градусов. Стоимость будет менее трех евро", - приводит его слова в среду газета "Мессаджеро".

Виттум пояснил, что партии вакцины уже хранятся в Италии, близ Рима. После получения разрешения на использование препарата его можно будет быстро подготовить к распространению.