Список вопросов ⟩ Жителей Эстонии просят заранее подготовиться к звонку из Департамента здоровья

По словам руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Рагнара Вайкнеметса, помимо растущего числа инфицированных, беспокойство также вызывает и продолжительность эпидемиологического интервью, поскольку люди часто только после разговора с департаментом начинают думать о том, где и когда они вступили в контакт с источником инфекции.

«Например, мы спрашиваем, где и от кого человек мог получить вирус. Помимо имени и дня рождения потенциального источника инфекции мы также должны знать, подтвержден ли диагноз предполагаемого источника инфекции COVID-19 в лаборатории, - сказал Вайкнеметс. - Необходимо также знать, кому инфицированный человек мог передать вирус и какие места он посетил, уже будучи инфицированным».

Во время эпидемиологического опроса интервьюер Департамента здоровья также спрашивает о появлении симптомов, и в этом случае было бы хорошо указать время появления симптомов. Кроме того, у человека запрашивают контактную информацию и адрес, по которому он будет находиться в изоляции. В случае лечения в больнице или доме по уходу нужно указать адрес больницы или дома.

С точки зрения ограничения распространения вируса также важно знать, где человек учится или работает и с кем мог иметь близкие контакты.

«В случае положительного результат теста на коронавирус стоит заранее просмотреть вопросы эпидемиологического интервью на сайте Департамента здоровья, - сказал Вайкнеметс, по словам которого обученный инспектор может позвонить девяти инфицированным в день. - С точки зрения предотвращения распространения вируса важно, чтобы и инфицированный, и его близкий контакт продумали ответы на самые важные вопросы, которые нам нужны для проведения эпидемиологического исследования».

По состоянию на 24 ноября под наблюдением Департамента здоровья находится около 26000 человек, из которых около 3500 больны.