Список вопросов ⟩ Жителей Эстонии просят заранее подготовиться к звонку из Департамента здоровья

В связи с ежедневным увеличением числа новых случаев заражения SARS-CoV2 Департамент здоровья просит как тех, чей результат теста на коронавирус оказался положительным, так и близких инфицированного подготовиться к телефонному звонку от инспектора департамента или коронадетектива.
По словам руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Рагнара Вайкнеметса, помимо растущего числа инфицированных, беспокойство также вызывает и продолжительность эпидемиологического интервью, поскольку люди часто только после разговора с департаментом начинают думать о том, где и когда они вступили в контакт с источником инфекции.
«Например, мы спрашиваем, где и от кого человек мог получить вирус. Помимо имени и дня рождения потенциального источника инфекции мы также должны знать, подтвержден ли диагноз предполагаемого источника инфекции COVID-19 в лаборатории, - сказал Вайкнеметс. - Необходимо также знать, кому инфицированный человек мог передать вирус и какие места он посетил, уже будучи инфицированным».
Во время эпидемиологического опроса интервьюер Департамента здоровья также спрашивает о появлении симптомов, и в этом случае было бы хорошо указать время появления симптомов. Кроме того, у человека запрашивают контактную информацию и адрес, по которому он будет находиться в изоляции. В случае лечения в больнице или доме по уходу нужно указать адрес больницы или дома.
С точки зрения ограничения распространения вируса также важно знать, где человек учится или работает и с кем мог иметь близкие контакты.
«В случае положительного результат теста на коронавирус стоит заранее просмотреть вопросы эпидемиологического интервью на сайте Департамента здоровья, - сказал Вайкнеметс, по словам которого обученный инспектор может позвонить девяти инфицированным в день. - С точки зрения предотвращения распространения вируса важно, чтобы и инфицированный, и его близкий контакт продумали ответы на самые важные вопросы, которые нам нужны для проведения эпидемиологического исследования».
По состоянию на 24 ноября под наблюдением Департамента здоровья находится около 26000 человек, из которых около 3500 больны.
Вопросы, которые задаст Департамент здоровья, если вы заболели COVID-19
Личные данные:
- Имя
- Фамилия
- Возраст
- Пол
- Адрес э-почты
- Адрес согласно регистру народонаселения (квартира, дом, улица, поселок, волость, уезд)
- Фактический адрес
- Адрес вашего пребывания в изоляции (если вы находитесь на больничном лечении или в попечительском учреждении, то укажите, пожалуйста, название и адрес учреждения).
- Тип места вашего пребывания в изоляции (например, дом, социальное учреждение, больница)?
Обстоятельства заболевания
- Были ли у вас симптомы в начале болезни?
- Когда у вас появились первые симптомы?
Данные о заражении:
- Насколько вам известно, были ли вы в течение последних 14 дней в контакте с человеком, которому диагностирован COVID-19?
- Назовите личный код или дату рождения человека, которому диагностирован коронавирус.
- Назовите место вероятного заражения? Пожалуйста, выберите только один вариант из следующего:
- Семья
- Работа
- Учебное заведение
- Детский сад/центр по уходу за детьми
- Больница
- Дом призрения
- Социальный дом
- Силы обороны
- Тюрьма
- Неизвестно
- Другое
Путешествие
- Находились ли вы за границей за последние 14 дней? Если да, то в какой стране и когда?
- За последние 14 дней были ли вы в тесном контакте с человеком, только что вернувшимся из-за границы? Если да, то из какой страны приехал человек?
Социально-экономический статус:
- Каков ваш социально-экономический статус?
- Работаю
- (Временно) безработный
- Заключенный
- Учащийся/студент
- Пенсионер по нетрудоспособности
- Пенсионер
- Военнослужащий срочной службы
- В отпуске по уходу за ребенком
- Домохозяин/домохозяйка
- Дошкольник на дому
- Дошкольник в детском учреждении
Профессия:
- Работник здравоохранения (врач, медсестра, акушерка, санитар, стоматолог, аптекарь, администрация, вспомогательный персонал)
- Работник попечительского учреждения (санитар, администрация, вспомогательный персонал)
- Работник учебного заведения (воспитатель детского сада, учитель общеобразовательной школы, преподаватель высшего учебного заведения, администрация учебного заведения, вспомогательный персонал учебного заведения)
- Департамент полиции и погранохраны
- Военнослужащий оборонительных войск
- Другое
- Какова точная сфера и название предприятия/учреждения, в котором вы работаете?
- Если вы находитесь в месте лишения свободы, то в каком?
- Если вы учащийся/студент, то в каком учебном заведении вы учитесь?
- Если вы военнослужащий, в какой воинской части и звании вы служите?
- Когда вы в последний раз посещали работу / учебное заведение/ воинскую часть?
Общая информация
Человек заразен за два дня до и до 10 дней после появления симптомов. Бессимптомные люди также могут быть заразными.
Пожалуйста, вспомните, с кем вы контактировали в инфекционно-опасный период, и запишите их, указав при этом:
- имя,
- личный код или день рождения,
- телефонный номер,
- адрес э-почты и
- где происходил контакт.
Источник: Департамент здоровья