Рейд МуПо: дела со светоотражателями обстоят скверно

В течение часа сотрудники МуПо раздали прохожим 300 светоотражателей. «Это значит, что дела со светоотражателями обстоят скверно. Но люди, которым мы давали светоотражатели, были благодарны», – сообщила старший инспектор Лаура Эннет, добавив, что некоторые спрашивали их и для своих детей.

По ее словам, люди оправдывают отсутствие светоотражателя тем, что он якобы остался на другой куртке или оторвался, некоторые заявляли, что светоотражатель им не нужен, так как они ходят по освещенным улицам. Один мужчина не желал брать светоотражатель, сославшись на то, что у него их дома полно, но на его одежде однако светоотражателя не было.