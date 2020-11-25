Киберпреступники взяли на мушку эстонские финансовые учреждения

В сентябре аналогичные атаки были совершены в отношении двух коммерческих банков, в результате чего некоторые услуги были нарушены. Атаки с таким почерком (вымогательство, показательная атака и предупреждение о повторной атаке) 8 октября имели место снова - на сей раз против одного финансового учреждения, некоторые из его услуг были нарушены или прерваны на несколько часов.

В тот же день были нарушены услуги Swedbank.

Подобные письма с вымогательством эстонские компании получали в октябре еще несколько раз, но в большинстве случаев они не включали показательных атак.

Таким образом, можно сделать вывод, что злоумышленники пытаются имитировать почерк преступников, которые атаковали крупные банки. По данным RIA, их цель - произвести впечатление, что они серьезны и опасны.

В прошлом месяце RIA выявил 279 киберинцидентов, число случаев значительно выросло из-за распространения вредоносного ПО Emotet, которое до сих пор не утихло.

Были заражены устройства гостиниц и самоуправлений

Вредоносное ПО Emotet скрывается внутри обычных файлов с расширением .doc и .docx и распространяется во вложениях электронной почты. Вирус заражает устройства Windows, когда пользователь открывает документ и делает еще один щелчок, активируя макросы.

Английский Word просит пользователя "Enable Editing" и "Enable Content"; на эстонском - "Luba redigeerimine" ja "Luba sisu". При нажатии на кнопку разрешения компьютер заражается вредоносным ПО Emotet, и пользователь устройства не замечает заражение.

В октябре Emotet заразил оборудование, принадлежащее отелям, дизайнерской компании, частному поставщику медицинских услуг, а также местным органам власти. Заражение с помощью Emotet опасно, поскольку вредоносные программы могут устанавливать на ваш компьютер новые вирусы, которые крадут или шифруют данные.