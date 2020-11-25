Эстонская бригада арбитров рассудит матч Лиги Европы между ЦСКА и "Фейеноордом"

Главным арбитром матча ЦСКА - "Фейеноорд" назначен 39-летний Кристо Тохвер, кроме которого в Москву на стадион "ЦСКА Арена" отправятся помощники рефери Сильвер Кыйв и Стен Клаасен, а также четвертый судья Юрий Фришер.