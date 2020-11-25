Эстонская бригада арбитров рассудит матч Лиги Европы между ЦСКА и "Фейеноордом"

Эстонская бригада судей получила назначение на матч группового этапа Лиги Европы УЕФА между ЦСКА и роттердамским "Фейеноордом" (Нидерланды), который пройдет в четверг, 26 ноября, в Москве, сообщает Rus.ERR.
Главным арбитром матча ЦСКА - "Фейеноорд" назначен 39-летний Кристо Тохвер, кроме которого в Москву на стадион "ЦСКА Арена" отправятся помощники рефери Сильвер Кыйв и Стен Клаасен, а также четвертый судья Юрий Фришер.
После трех туров в группе К лидирует обыгравшее в раунде плей-офф таллиннскую "Флору" загребское "Динамо" - 5 очков. Далее идут австрийский "Вольфсберг" и "Фейеноорд", набравшие по 4 балла. У замыкающего турнирную таблицу ЦСКА 2 очка.