Картина дня: ухудшение ситуации с коронавирусом, киберпреступники атакуют финансовые учреждения и закупка вакцины

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 ноября.
Михаил Кылварт: полумеры не помогут, нужен полный локдаун
Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Бетина Бешкина, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, а также главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов. Читать далее...
В Эстонии скончались три человека с COVID-19, заболели еще 384
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5731 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 384, то есть 6,7% от общего количества тестов. Читать далее...
Киберпреступники взяли на мушку эстонские финансовые учреждения
В начале октября Департамент государственной инфосистемы (RIA), который отслеживает и анализирует происходящее в эстонском киберпространстве, выявил DoS-атаку, направленную против действующего в Эстонии финансового учреждения. Читать далее...
Врачи с трудом нашли в носу пациента семисантиметровый обломок палочки для коронатеста
5 марта этого года в Эстонии началась коронавирусная весна. В тот самый день, когда Сааремаа позволил коронавирусу сыграть на своей площадке, произошла серьезная неприятность с вернувшимся из Италии Мареком (настоящее имя редакции известно): сломалась палочка для забора материала и ее семисантиметровый обломок застрял в носу пациента. Сама палочка имеет длину 16,5 сантиметров. Читать далее...
Департамент здоровья: к концу года госпитализированных может быть 1000
Сегодня вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно и профессор Тартуского университета Криста Фишер на пресс-конференции сообщили последние данные о распространении коронавируса в стране. Читать далее...
В Нарве нашли тело молодой женщины
В соцсетях появилась информация, что в конце прошлой недели в Нарве нашли тело молодой женщины. Люди начали собирать деньги для помощи ее матери в организации похорон. Также поползли слухи, что она погибла в результате убийства. Однако, в полицейских сводках ни о каком убийстве в Нарве в последнее время не сообщалось. Читать далее....
Не поехали отдыхать? Можно инвестировать, сидеть в интернете и пить!
В прошлом году эстонцы потратили, путешествуя за границей, почти полтора миллиарда евро. В этом году из-за эпидемии путешествуют в десять раз меньше, и это позволит жителям сэкономить свыше миллиарда евро. Половина денег висит на банковских счетах, остальные активно тратят в интернет-магазинах, книжных, строительных и алкогольных магазинах. Читать далее...
Доктор Попов: боремся дальше, коронавирус еще не побежден!
На вчерашнем мероприятии по случаю Дня гражданина гражданином года был назван медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов. По его словам, раздавать награды пока рано, потому что борьба с распространением коронавируса еще не закончена. Читать далее...
Коронавирус губит цветочный бизнес в Эстонии
Фирма Jardin, которая имеет цветочные магазины по всей Эстонии, из-за коронакризиса была вынуждена закрыть почти половину торговых точек и оставить без работы несколько десятков человек. Другим представителям цветочного бизнеса сейчас тоже нечем похвастаться. Читать далее...
Студия Postimees: сидите дома, вас некому лечить! Возможно ли такое в Эстонии?
Ковид подкосил уже немало медиков, в том числе в семейных центрах. Не получится ли так, что скоро лечить больных будет некому? И что же случилось с вакциной от гриппа? В студии Postimees ситуацию прокомментировал семейный врач Андрей Борисов.
Эстония присоединится ко всем семи договорам по совместной закупке вакцины Евросоюзом
Во вторник правительство поддержало присоединение Эстонии ко всем договорам предзакупки вакцин в рамках общей закупки Евросоюза. Участие в общих закупках ЕС гарантирует, что вакцины одновременно и по одинаковой цене попадут во все страны Евросоюза. Читать далее...
Пепел сотрудничества: зачем Путину контрсанкции?
"На минувших выходных президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года режим продовольственных «контрсанкций» против стран ЕС, Норвегии, США, Австралии и Канады", - пишет Вадим Штепа.
Отправленным на дистанционное обучение ласнамяэским школьникам привезли на дом продукты
Сегодня утром ученикам Ласнамяэской русской гимназии, отправленным на дистанционное обучение, были доставлены на дом продуктовые наборы, которых должно хватить не менее чем на неделю. Читать далее...
Глава Еврокомиссии увидела свет в конце туннеля пандемии
На минувшей неделе COVID-19 был первой причиной смертей в Европейском союзе, но позитивные перспективы появились с приближением получения вакцин, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Читать далее...
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