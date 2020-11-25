Картина дня: ухудшение ситуации с коронавирусом, киберпреступники атакуют финансовые учреждения и закупка вакцины

Михаил Кылварт: полумеры не помогут, нужен полный локдаун

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Бетина Бешкина, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, а также главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов. Читать далее...

В Эстонии скончались три человека с COVID-19, заболели еще 384

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5731 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 384, то есть 6,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Киберпреступники взяли на мушку эстонские финансовые учреждения

В начале октября Департамент государственной инфосистемы (RIA), который отслеживает и анализирует происходящее в эстонском киберпространстве, выявил DoS-атаку, направленную против действующего в Эстонии финансового учреждения. Читать далее...

Врачи с трудом нашли в носу пациента семисантиметровый обломок палочки для коронатеста

5 марта этого года в Эстонии началась коронавирусная весна. В тот самый день, когда Сааремаа позволил коронавирусу сыграть на своей площадке, произошла серьезная неприятность с вернувшимся из Италии Мареком (настоящее имя редакции известно): сломалась палочка для забора материала и ее семисантиметровый обломок застрял в носу пациента. Сама палочка имеет длину 16,5 сантиметров. Читать далее...

Департамент здоровья: к концу года госпитализированных может быть 1000

Сегодня вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно и профессор Тартуского университета Криста Фишер на пресс-конференции сообщили последние данные о распространении коронавируса в стране. Читать далее...

В Нарве нашли тело молодой женщины

В соцсетях появилась информация, что в конце прошлой недели в Нарве нашли тело молодой женщины. Люди начали собирать деньги для помощи ее матери в организации похорон. Также поползли слухи, что она погибла в результате убийства. Однако, в полицейских сводках ни о каком убийстве в Нарве в последнее время не сообщалось. Читать далее....

Не поехали отдыхать? Можно инвестировать, сидеть в интернете и пить!

В прошлом году эстонцы потратили, путешествуя за границей, почти полтора миллиарда евро. В этом году из-за эпидемии путешествуют в десять раз меньше, и это позволит жителям сэкономить свыше миллиарда евро. Половина денег висит на банковских счетах, остальные активно тратят в интернет-магазинах, книжных, строительных и алкогольных магазинах. Читать далее...

Доктор Попов: боремся дальше, коронавирус еще не побежден!

На вчерашнем мероприятии по случаю Дня гражданина гражданином года был назван медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов. По его словам, раздавать награды пока рано, потому что борьба с распространением коронавируса еще не закончена. Читать далее...

Коронавирус губит цветочный бизнес в Эстонии