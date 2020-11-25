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Инцидент в заливе Петра Великого, где, по сообщению Минобороны России, российский корабль под угрозой тарана вынудил американский эсминец изменить курс, произошел из-за того, что Россия считает залив частью своих территориальных вод, а США с этим не согласны.

Международное морское право при этом не даёт чёткого определения, которое помогло бы в такой ситуации однозначно решить, кому принадлежит эта часть Японского моря.

Российскую версию происшествия изложила пресс-служба Министерства обороны. Ведомство заявляет, что российский корабль 24 ноября пресек нарушение государственной границы со стороны ВМС США.

"Эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на два километра", - говорится в заявлении.

После этого, по словам Минобороны, большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил американских моряков о недопустимости таких действий и возможности "применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод".

Как следует из заявления, корабль Тихоокеанского флота России не только направил предупреждение, но и сменил курс, начав приближаться к "Джону Маккейну", после чего американский эсминец "сразу вышел в нейтральные воды" и повторных попыток войти в них не предпринимал.

Пресс-служба американского Тихоокеанского флота изложила свою версию того, почему эсминец оказался в заливе. Как говорится в сообщении пресс-службы флота, эсминец обеспечивал "свободу морского судоходства" в международных водах.

По словам американских военных, еще с 1980-х годов сначала СССР, а потом и Россия незаконно считают залив Петра Великого своими внутренними водами.

"В 1984 году СССР объявил систему прямых исходных линий вдоль своих берегов, включая прямые исходные линии, закрывающие залив Петра Великого, своими внутренними водами. Эта 106-мильная исходная линия [106 морских миль = 196 километров - Би-би-си] противоречит положениям морского права, отраженного в Конвенции ООН по морскому праву, определяющей границы вод залива", - говорится в заявлении ВМС США.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в результате СССР попытался претендовать на гораздо большую акваторию внутреннего моря и территориальных вод, чем предусмотрено международным законодательством.

"Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что Соединенные Штаты не соглашаются с утверждениями России о том, что залив Петра Великого является "исторической бухтой" в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении Тихоокеанского флота.

Где находился эсминец?

Ни Министерство обороны России, ни американский Тихоокеанский флот не сообщили, где именно произошел инцидент.

Из того, что Минобороны России называет эти воды "территориальным морем", можно сделать вывод, что "Джон Маккейн" не заходил в сам залив Петра Великого, но приблизился ко входу в него ближе чем на 12 морских миль.

Однако иностранный военный корабль имеет право проходить через территориальные воды другого государства - такое право ему гарантирует международное законодательство.

Международное морское право позволяет государству устанавливать вдоль своей береговой линии 12-мильную зону (12 морских миль - 22,2 километра), которая называется "территориальным морем". Эта зона считается суверенной частью государства, но через нее разрешен "мирный проход" иностранных судов, включая и военные корабли.

Корабль, совершающий мирный проход, не должен останавливаться, должен двигаться в порт или через территориальное море, не заходя во внутренние воды, и должен двигаться быстро.

"Проход является мирным, если только им не нарушается мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства", - говорится в конвенции.

При этом в ней содержится список из 12 пунктов, в котором перечислены действия, нарушающие мирный порядок прохождения.

Среди прочих в нем есть пункты:

- любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или безопасности прибрежного государства;

- любой акт пропаганды, имеющий целью посягательство на оборону или безопасность прибрежного государства;

- подъем в воздух, посадка или принятие на борт любого летательного аппарата;

- любой акт, направленный на создание помех функционированию любых систем связи или любых других сооружений или установок прибрежного государства;

- любая другая деятельность, не имеющая прямого отношения к проходу.

Почему именно Россия сочла, что эсминец нарушал правило мирного прохода, не сообщается.

Русская служба Би-би-си направила в Минобороны России запрос с просьбой уточнить, где именно произошел инцидент и почему действия американского эсминца не сочли мирным проходом.

"Исторический залив"

"Внутреннее море" - это та водная поверхность, которая расположена между фактическим берегом государства и так называемой "исходной линией" - линией, от которой отсчитывают 12-мильную зону. Она может совпадать с берегом, а может и не совпадать с ним - в частности, когда речь идет о заливах, фьордах или других извилинах побережья.

Согласно конвенции, залив считается внутренним морем в том случае, если вход в него не шире, чем 24 морские мили. В этом случае не возникает никаких вопросов - применяется так называемая "система прямых исходных линий". Их определение содержится в 7-й статье конвенции.

От крайних береговых точек при входе в залив проводятся линии, которые как бы образуют воображаемый берег. "При проведении прямых исходных линий не допускается сколько-нибудь заметных отклонений от общего направления берега, а участки моря, лежащие с внутренней стороны этих линий, должны быть достаточно тесно связаны с береговой территорией, чтобы на них мог быть распространен режим внутренних вод", - говорится в конвенции ООН.

Вход в залив Петра Великого гораздо шире 24 миль. Соединенные Штаты настаивают на том, что его правовой статус, согласно 10-й статье Конвенции ООН по морскому праву, посвященной заливам, не позволяет считать его внутренним морем.

Однако в этой статье есть исключение. Последний пункт гласит, что положения статьи не распространяются на так называемые "исторические" заливы. Это определение никак не разъяснено в конвенции, но сам термин упоминается.

Речь идет о неких заливах, полностью расположенных в береговой черте государства, которыми оно пользуется давно и которые имеют особое экономическое или военное значение для него. Вход в них может быть шире 24 миль.

Их статус определяется по ряду признаков. В научном труде "Международно-правовая квалификация морских районов в качестве исторических вод (Теория и практика государств)", который был подготовлен группой авторов под редакцией завкафедрой морского права МГИМО Александра Вылегжанина, приводится несколько определений, которые дали авторитетные юристы и институты. В них фигурирует понятие "молчаливое международное согласие".

"Суды США, впрочем, часто определяют "исторический залив" как залив, "над которым прибрежное государство традиционно заявляет и сохраняет суверенную власть при молчаливом согласии иностранных государств", не проводя различие между суверенитетом над внутренними водами и над территориальным морем", - говорится в работе.

Именно таким "историческим заливом" и считает залив Петра Великого Россия. И в отношении него говорить о молчаливом согласии сложно, поскольку действия эсминца "Джон Маккейн", исходя из сообщении на сайте Тихоокеанского флота США, демонстрирует как раз их несогласие с позицией России.

В мире существуют и другие "исторические заливы". Самый крупный по площади из них - Гудзонов, который принадлежит Канаде по общему согласию международного сообщества, хотя вход в него составляет 50 миль.

США претендуют на принадлежность заливов Делавер и Чесапикского, Франция - на залив Канкаль, Швеция - на Лахольмский залив; Япония - на Внутреннее Японское море, Великобритания - на Бристольский залив.

Неопределенный статус

Вопрос о статусе действительно очень сложный. Русская служба Би-би-си обратилась к специалистам в области морского права с просьбой объяснить, как же все-таки следует рассматривать этот залив с точки зрения права, и получила от них самые разные ответы.

Главный научный сотрудник сектора международно-правовых исследований Института государства и права РАН Василий Гуцуляк объяснил, что сложность установления статуса таких заливов - отсутствие правового механизма.

"Правила совершенно нигде не прописаны, поэтому про них говорят - "неписаные правила". Ни в каком международном договоре это не закреплено, но если этого правила придерживаются все государства и это не вызывает никаких явных возражений, то можно считать, что этот обычай сформировался", - сказал он.

По его словам, статус "исторического пролива" можно доказывать и в международном суде, однако до сих пор Россия делать это не пыталась.

Доктор юридических наук, вице-президент Российской ассоциации морского права Камиль Бекяшев считает, что залив действительно можно считать "историческим" на основании двух документов - постановления Совета министров СССР от 1957 года, которое установило правовой режим "исторического залива" и грани­цу внутренних вод, а также Конвенции ООН по морскому праву (в которой упоминается "исторический залив", но не дается его определение).

"Я допускаю, что российское государство может применить в данном случае даже военную силу, здесь никакого нарушения международного права не будет", - сказал профессор Бекяшев.

Главный редактор интернет-издания "Морской бюллетень" Михаил Войтенко напротив считает, что залив Петра Великого является международными водами - и американцы имели право действовать в нем без разрешения российских властей.

По его словам, признание национального статуса подобных заливов приведет к хаосу: "Это поломает всю сложившуюся систему международного морского права и определения границ. Тогда начнут направо и налево объявлять своими внутренними морями [заливы], и это приведет к хаосу".

"Россия пытается силовым путем показать, что это наше. Правы мы юридически, не правы мы юридически, но это наши воды", - сказал он.

Споры и инциденты

Как говорится в статье "Исторические воды" и "исторические заливы: проблема определения понятий" украинского юриста Татьяны Аверочкиной, опубликованной в журнале "Юридическая наука" в 2013 году, после того как СССР в 1957 году провозгласил свой суверенитет над заливом Петра Великого, это сразу же оспорили правительства Великобритании, Франции, США и Японии.

Тогда эти протесты были отклонены советским правительством "на том основании, что он принадлежит к категории "исторических заливов", и это было определено Россией еще в 1901 году в Правилах морского промысла в территориальных водах Приамурского генерал-губернаторства, а также в соглашениях с Японией по вопросам рыболовства 1907, 1928 и 1944 годов".

Сейчас статус Залива Петра Великого в России регулируется федеральным законом N155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации". Там говорится, что к внутренним морским водам Российской Федерации относятся воды "заливов, бухт, губ, лиманов, морей и проливов с шириной входа в них более чем 24 морские мили, которые исторически принадлежат Российской Федерации". Перечень устанавливается правительством России и публикуется в "Извещениях мореплавателям".

Залив Петра Великого, на берегу которого находятся крупные города Владивосток, Находка, Большой Камень, Фокино, много военных объектов, крупнейший российский порт Восточный, во времена холодной войны привлекал иностранные военные корабли и самолеты.

Это приводило и к инцидентам. Так в 1980-м или 1981 году (разные источники приводят разные даты и обстоятельства) атомная подлодка К-324 столкнулась с неопознанной иностранной субмариной неподалёку от Владивостока. В результате советская подлодка получила тяжелые повреждения и встала на долгий ремонт.