Галерея ⟩ Отправленным на дистанционное обучение ласнамяэским школьникам привезли на дом продукты

Правда, пакеты были доставлены не всем учащимся, отправленным на домашнее обучение, а лишь тем, кто, по мнению школы и отдела социального обеспечения районной управы, мог нуждаться в такой помощи по разным причинам.

«Школа попросила районную управу прийти на помощь с доставкой наборов. Затем мы укомплектовали четыре бригады и раздали около сотни продуктовых наборов учащимся, которые вынуждены находиться дома. Еще около сотни пакетов школа доставила своими силами», - пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вопрос, почему районный старейшина сам выполняет роль продовольственного курьера, Свет ответил: «В настоящее время старейшина района точно не самый важный сотрудник в администрации. Сейчас это сотрудники отдела социальной опеки. Это было сознательное решение, что мы не будем отправлять специалистов по социальному обеспечению и специалистов по защите детей перевозить продуктовые посылки, потому что сейчас у них есть более важная работа».