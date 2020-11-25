Галерея ⟩ Отправленным на дистанционное обучение ласнамяэским школьникам привезли на дом продукты

Сегодня утром ученикам Ласнамяэской русской гимназии, отправленным на дистанционное обучение, были доставлены на дом продуктовые наборы, которых должно хватить не менее чем на неделю, пишет Postimees.
Правда, пакеты были доставлены не всем учащимся, отправленным на домашнее обучение, а лишь тем, кто, по мнению школы и отдела социального обеспечения районной управы, мог нуждаться в такой помощи по разным причинам.
«Школа попросила районную управу прийти на помощь с доставкой наборов. Затем мы укомплектовали четыре бригады и раздали около сотни продуктовых наборов учащимся, которые вынуждены находиться дома. Еще около сотни пакетов школа доставила своими силами», - пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
На вопрос, почему районный старейшина сам выполняет роль продовольственного курьера, Свет ответил: «В настоящее время старейшина района точно не самый важный сотрудник в администрации. Сейчас это сотрудники отдела социальной опеки. Это было сознательное решение, что мы не будем отправлять специалистов по социальному обеспечению и специалистов по защите детей перевозить продуктовые посылки, потому что сейчас у них есть более важная работа».
Он добавил, что на эту неделю также запланировано распределение продовольственной помощи Европейского Союза, и часть ее также необходимо доставить домой людям, потому что это довольно тяжелые посылки, и многие получатели не смогут прийти за ними самостоятельно. «Мы решили не привлекать этих людей к раздаче школьных продуктовых наборов. Вот почему я сам взял около 20 пакетов и развез их утром перед заседанием горуправы», - сказал Свет.