Ср, 25.11.2020
Читайте, сколько хотите, но принуждения к ношению масок тут не вычитывается. Аллар Йыкс
Аллар Йыкс
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Tallink Silja вводит обязательное ношение масок на судах Хельсинки-Таллинн-Хельсинки

Eelmisel reedel Helsingist väljunud Tallink-Silja laeva Victoria I pardal peetud peol osalenud inimene andis positiivse koroonaproovi, lähikontaktsed on Soome terviseameti THL jälgimisel.

ФОТО: Peeter Langovits

Судоходная компания Tallink Silja вводит обязательное ношение масок на своих судах по маршруту Хельсинки-Таллинн-Хельсинки. Новое требование связано с решением правительства Эстонии об обязательном использовании лицевых масок во всех внутренних помещениях и в общественном транспорте, пишет YLE.

В соответствии с этим решением, ношение лицевых масок обязательно во внутренних помещениях и общественном транспорте в Эстонии. Поскольку суда Tallink Silja курсируют под эстонским флагом, данное требование распространяется и на них.

Носить маску надо всегда, когда человек находится в общих судовых помещениях. Ношение маски обязательно также в порту Таллинна.

Eckerö Line и Viking Line сообщают, что они соблюдают инструкции финских властей, поэтому на их судах действует рекомендация о ношении масок.

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