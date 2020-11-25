Tallink Silja вводит обязательное ношение масок на судах Хельсинки-Таллинн-Хельсинки

Судоходная компания Tallink Silja вводит обязательное ношение масок на своих судах по маршруту Хельсинки-Таллинн-Хельсинки. Новое требование связано с решением правительства Эстонии об обязательном использовании лицевых масок во всех внутренних помещениях и в общественном транспорте, пишет YLE.
В соответствии с этим решением, ношение лицевых масок обязательно во внутренних помещениях и общественном транспорте в Эстонии. Поскольку суда Tallink Silja курсируют под эстонским флагом, данное требование распространяется и на них.
Носить маску надо всегда, когда человек находится в общих судовых помещениях. Ношение маски обязательно также в порту Таллинна.
Eckerö Line и Viking Line сообщают, что они соблюдают инструкции финских властей, поэтому на их судах действует рекомендация о ношении масок.