Tallink Silja вводит обязательное ношение масок на судах Хельсинки-Таллинн-Хельсинки

В соответствии с этим решением, ношение лицевых масок обязательно во внутренних помещениях и общественном транспорте в Эстонии. Поскольку суда Tallink Silja курсируют под эстонским флагом, данное требование распространяется и на них.

Носить маску надо всегда, когда человек находится в общих судовых помещениях. Ношение маски обязательно также в порту Таллинна.