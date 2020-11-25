Литва продлила карантин до 17 декабря

«Хотя мы наблюдаем определенное замедление роста числа случаев (заболевания коронавирусом - прим. ред.), ситуация у нас реально сложная, поэтому мы предлагаем продлить режим карантина (...) до 24 часов 17 декабря», - сказал представивший постановление временный министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Посещение музеев и галерей будет разрешено с 10 декабря группам не более чем из двух человек (за исключением семей), если будет обеспечено соблюдение требования десяти квадратных метров на одного человека и расстояния между лицами или группами не менее двух метров.

Также будут разрешены экскурсии для не более чем двух человек или одной семьи при условии соблюдения всех требований.

Кабмин также внес уточнения в критерии предоставления помощи бизнесу, пострадавшему от коронавирусной пандемии и карантинных ограничений.

Временный министр здравоохранения А. Верига ранее упоминал, что если ситуация не изменится или будет ухудшаться, то кабмин может рассмотреть вопрос об ограничении времени работы торговых центров и магазинов, обязательной организации учебного процесса на удаленной основе. Однако в среду такие предложения правительство не рассматривало.