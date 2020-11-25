В ЕС планируют провести первые вакцинации против COVID-19 до конца декабря

По ее словам, Еврокомиссия уже заключила контракты с шестью компаниями на поставки вакцины против COVID-19.

"Первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Наконец-то свет в конце туннеля", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии призвала уже сейчас готовиться странам-членам ЕС к вакцинации.

"Вкратце: государства-члены должны подготовить материально-техническое обеспечение для возможного развертывания сотен миллионов доз. Потому что это наш билет из этой пандемии", - добавила она.