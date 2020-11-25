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Российские студенты-контрактники, которых перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, требуют у вузов скидок. Они упирают на то, что платили университетам за очное обучение, а в случае с практическими специальностями – например, медициной – удаленка не имеет смысла. Но вузы на уступки идти не готовы – по их мнению, закон не обязывает их пересчитывать стоимость контрактов.

Российские студенты-контрактники, которых перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, требуют у вузов скидок. Они упирают на то, что платили университетам за очное обучение, а в случае с практическими специальностями - например, медициной - удаленка не имеет смысла. Но вузы на уступки идти не готовы - по их мнению, закон не обязывает их пересчитывать стоимость контрактов.

В конце ноября 24-летний Наджибулло Абдуллоев позвонил в деканат ординатуры Новосибирского государственного медицинского университета, где он проходит первый год обучения по направлению "челюстно-лицевая хирургия". Абдуллоев, как и многие другие иностранные студенты, во время пандемии застрял у себя на родине - в Таджикистане. Связаться с вузом он решил, чтобы договориться о скидке на обучение.

Услышав слово "перерасчет", в деканате бросили трубку.

Абдуллоев рассказывает Би-би-си, что за семестр обучения заплатил 108,5 тысяч рублей, но то, что он получает дистанционно, "этой суммы не стоит".

"Нам говорят: берите либо академический отпуск, либо продолжайте дистант. Терять год жизни без дела - не вариант, но и учиться по этой цене дистанционно нереально - как я могу оперировать удаленно? Я - ординатор, мне нужна практика, теории за 5 лет я уже достаточно получил", - сетует студент.

Из-за нынешних ограничений въехать в Россию из Таджикистана для учебы Абдуллоев не может. Все это обернулось для него дополнительными расходами: "Здесь [в Таджикистане] очень слабый и дорогой интернет. 1 гигабайт мне обходится приблизительно в 400 рублей, а за день учебы уходит около 3 ГБ. Получается, я каждый день должен тратить по 1200 рублей, чтобы иметь возможность заниматься".

В том же положении тысячи студентов-контрактников, которые учатся в российских вузах. Некоторые из них в последние месяцы безуспешно добиваются перерасчета за испорченный семестр, но университеты снижать стоимость обучения за дистант не готовы, а закон их к этому не обязывает.

Почему студенты требуют льгот

Процесс обучения в вузах регулируется федеральным законом "Об образовании". Согласно нему, дистанционка не является отдельной формой обучения: к ним относятся только очная, заочная и очно-заочная. При этом вузы и другие учебные заведения имеют право использовать "в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение".

Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект об уточнении правил дистанционки, но предложения сделать ее отдельной, четвертой формой обучения в нем нет.

В середине ноября два десятка студентов-контрактников МГУ подготовили коллективный иск к руководству университета с требованием перерасчета цены обучения за весенний семестр 2019-2020 года и осенний семестр 2020-2021 года.

До этого студенты неоднократно обращались напрямую к руководству МГУ с просьбой о скидке, но их игнорировали, рассказала Би-би-си представляющая интересы группы адвокат Флоранс Ленская.

По данным приемной комиссии МГУ, стоимость контрактного обучения в университете варьируется от 240 тысяч до 570 тысяч рублей за год.

В своем иске студенты не планировали заявлять конкретные финансовые требования - по словам Ленской, для определения размера скидки нужно разобрать методику, по которой рассчитывается стоимость той или иной формы обучения.

На практике очная форма является самой дорогой - очно-заочная и заочная формы образования обычно значительно дешевле.

Из-за дистанционки качество образования резко упало, говорит Би-би-си Дарья Ракитина, студентка первого курса факультета гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии РЭУ им. Плеханова, которая должна была учиться очно.

Сейчас она с 40 другими членами инициативной группы готовит к руководству вуза обращение о перерасчете. "Не у всех студентов и преподавателей есть хороший интернет. Университет требует включать камеры на семинарских занятиях. Но не у всех есть такая возможность. А за невключение камер ставят непосещение. Также какие-то преподаватели проводят лекцию всего 30 минут вместо полноценной лекции. Дают задание и говорят, что можно отключаться", - рассказала студентка.

По словам адвоката Ленской, у недовольных студентов МГУ качество обучения тоже ухудшилось: "Нет практических занятий, закрыты лаборатории, закрыты библиотеки - это что касается качества и полноты услуг… Многополосного интернета у многих нет, преподаватели многие не были готовы и не знают, какую кнопку нажимать. Бывали такие лекции, на которых лектор говорил, а его не было слышно. Телефон у преподавателя выключен, в итоге ему даже не могут сказать, что нет звука, и человек два часа говорит сам с собой".

При этом возвратом к очной форме обучения эту проблему решить нельзя, иначе университеты подвергнут студентов и преподавателей большему риску заболеваемости. Эта проблема стоит особенно остро для регионов, в которых медицина тяжело справляется со второй волной коронавируса.

В некоторых вузах проблему можно было бы решить, если бы практические занятия проходили очно, а теоретические - дистанционно, говорит глава профсоюза студентов "Преобразование" Денис Михайлов. Для гуманитарных же вузов профсоюз выступает за сугубо дистанционную форму обучения. Томское отделение профсоюза, которое тоже занимается вопросом перерасчета контрактов, в середине ноября помогало группе студентов добиваться перевода на удаленку.

Проблема заключается не в самом онлайн-формате, а в том, что не все вузы хорошо подготовились и организовали дистанционное обучение, говорит Михайлов: "Не все вузы преподают то, что прописано в учебном плане, начитывают необходимое число часов".

Минобрнауки не настаивает на скидках, омбудсмен - за

"Безупречным" аргументом студентов МГУ против дистанта адвокат Ленская считает смену формы обучения. Ведь по договору они шли учиться на очную форму обучения, которая предполагает прямое взаимодействие с преподавателем. А в законе "Об образовании" нет формулировки "дистанционная форма", есть "дистанционные образовательные технологии".

"Студенты заключали договор на очную форму, поэтому при ее изменении, как это работает с гражданско-правовыми договорами, должны меняться и другие существенные условия, такие как оплаты", - объясняет юрист.

Руководство МГУ с этим не согласилось. При вопросе стоимости обучения надо учитывать, что "дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса", заявили в пресс-службе МГУ Интерфаксу.

Такую позицию разделяют в минобрнауке. Осенью профсоюз студентов "Преобразование" опубликовал ответ ведомства на запрос о скидках за дистант. Подлинность документа Би-би-си подтвердил глава профсоюза Денис Михайлов.

"Применение дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ не влечет за собой изменения основных характеристик получаемого обучающимися образования, в том числе вида <…> и формы обучения образовательной программы", - заявили в министерстве.

Эту формулировку взяли на вооружение многие вузы - например, предоставлять скидки не собирается Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

"Дистанционное обучение относится к образовательным технологиям, что зафиксировано законом об образовании. И в этом смысле дистанционное обучение никакой новой формой обучения не является и стоимость обучения не нуждается в корректировке", - заявили в "Вышке" РИА Новости.

По мнению минобрнауки, хотя дистант и не меняет форму обучения, сами вузы вольны давать скидки на обучение по собственному желанию. "Это является правом образовательной организации, но не обязанностью", - говорилось в разъяснении министерства на запрос профсоюза "Преобразование".

А студенты имеют право требовать возмещения средств, если образовательные услуги оказываются не в полном объеме, считает министерство. Для защиты своих интересов они в праве действовать законными методами, в том числе судиться.

Замминистра науки Андрей Омельчук сказал журналистам, что чиновники не могут влиять на решения университетов: "Глобального провала в знаниях, компетенциях или в качестве у нас в среднем по стране не произошло... Каждый случай требует уточнения с вузом, понимания того, как реализуется образовательная программа, потому что есть случаи, когда [благодаря дистанту] становится лучше". (цитата по РИА Новости).

А вот уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова идею о перерасчете стоимости обучения поддержала. В ее докладе "Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" говорится, что студенты имеют право на скидку, так как платили они "за очную форму обучения, фактически не полученную". Документ был опубликован после того, как СМИ обратили внимание на историю об иске к МГУ.

МГУ пошел на мировую

В случае с главным вузом страны до суда дело так и не дошло. По словам адвоката Ленской, она уже готовилась подать документы в Никулинский суд, когда с ней связались представители университета: "Они выступили с рядом предложений, фактически это была просьба приостановить действия по иску... Университет предложил студентам выплатить разовую материальную помощь и погасить эту волну точечными методами".

На оказание помощи учащимся МГУ выделили 30 млн рублей, рассказал ректор Виктор Садовничий. Часть из них выплатят аспирантам и студентам-бюджетникам. Обратиться за помощью смогут и контрактники. "Полагаю, что это позволит компенсировать возможные издержки, связанные с дистанционной формой обучения", - сказал Садовничий.

Ленская сказала Би-би-си, что сейчас студенты МГУ договариваются с вузом о размере выплат: "Поэтому мы пока посчитали корректным приостановить действия по подготовке иска".

При этом, по мнению адвоката, "точечные" выплаты не решают проблему, с которой столкнулись контрактники по всей стране:

"Это не системное решение. Проблему загоняют вглубь. Я уверена, что пройдет немного времени и те, кто что-то не получил или получил, но хотел бы больше, будут снова этот вопрос поднимать. Просто МГУ к нему подготовится и будет более аккуратно подходить к требованиям студентов".

Что в регионах

Добиться переговоров с вузом, как это сделали студенты МГУ, удалось далеко не всем недовольным. В Воронежской области пересчитывать контракты отказались все крупные университеты, писало местное бюро "Вестей".

В Воронежском государственном университете сослались на то, что оснований для скидок нет, так как качество образования не изменилось. В Воронежском государственном техническом университете (также известном как Опорный) снижать стоимость не хотят и по той причине, что затраты вуза не снизились: не снизилось жалованье преподавателям, отапливаются помещения, проводится уборка.

В Томске скидки добивались студенты-медики Сибирского государственного медицинского университета. Но в профкоме вуза их уведомили, что "снижение оплаты за обучение в связи с переходом на дистанционное обучение из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране не предусмотрено".

Региональное отделение профсоюза "Преобразование" обратилось за разъяснениями в прокуратуру: там посчитали, что студенты вправе пойти в суд.

Глава томского отделения профсоюза Алексей Гороховский учится на шестом курсе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Его лично споры о перерасчете не затронули - студент числится на бюджетном отделении. Но, говорит он Би-би-си, ситуация с дистанционкой сильно затронула контрактников университета, которым он пытается помочь.

Основная претензия студента-медика - отсутствие практики и взаимодействия с пациентами при обучении на дистанте. Заочно студенты могут освоить юридические и практические вопросы ведения истории болезни. Но вот навыки опроса и обследования на 2-3 курсах будут утеряны, а на старших курсах наверстать упущенное будет тяжело, поясняет он.

"Возникает вопрос, за что сейчас платить такие большие деньги", - подытоживает Гороховский.

Профсоюз Гороховского подготовил форму обращения к университету с требованием перерасчета, но пока ни одной жалобы в вуз так и не поступило. Немногие готовы идти в суд в том случае, если в скидке им откажут, поясняет студент.

Образец такой претензии можно найти и в соцсетях федерального "Преобразования", разработать форму профсоюзу помогла "Правозащита Открытки". Как объяснил Би-би-си глава профсоюза Михайлов, по задумке недовольные студенты должны отправлять руководству эту претензию в досудебном порядке, а в случае отказа обращаться с иском.

"Пока никто из студентов, с которыми мы работаем, в суд не обращался. Мы знаем, что достаточно большое число студентов обратились с нашей претензией в вузы. Теперь мы ждем их инициативу - мы не можем за них написать иск", - объяснил глава объединения Михайлов.

Кампанию за снижение стоимости обучения сейчас ведут студенты Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Ответ ректората на требования учащихся публиковал студент-второкурсник факультета журналистики Александр Зиновьев. В нем университет выражает готовность предоставлять студентам рассрочку на оплату по личным обращениям, но предоставить скидку всем контрактникам отказывается.

Би-би-си Зиновьев пересказал аргументы ректора Виктора Кокшарова, который говорил со студентами УрФУ по видеосвязи. Тот ссылался на то, что у университета нет денег на скидку на обучение: расходы у вуза возросли, и даже есть перерасход на 10 миллионов рублей, а общая стоимость внедрения дистанта - 100 миллионов рублей.

Кокшаров, со слов Зиновьева, говорил студентам, что федеральное законодательство запрещает снижать стоимость обучения. Хотя минобрнауки разъяснило, что вузы сами решают вопрос предоставления скидки.

Би-би-си направила в УрФУ вопросы о расходах вуза на организацию дистанционного образования.

У однокурсников Зиновьева слова про затраты в 100 млн на организацию дистанта вызвали недоверие. По его словам, студенты УрФУ готовятся писать новые "более аргументированные" письма руководству университета: "Возможно, подключим и другие вузы, у них есть такие же проблемы с дистанционкой".