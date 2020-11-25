Полиция и управа Хааберсти призывают сообщать о случаях домашнего насилия

Во всемирный день борьбы с насилием против женщин управа района Хааберсти и Ляэне-Харьюское отделение Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны проводят кампанию «Помоги нам помочь!», цель которой - побудить соседей и близких сообщать в полицию или управу о случаях насилия в семье.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги управа района Хааберсти и Ляэне-Харьюское отделение Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны уже второй год подряд в ноябре проводят кампанию, цель которой побудить соседей и близких сообщать в полицию или управу о случаях насилия в семье.
«Представители квартирных товариществ всегда были хорошими партнерами управы. В этот раз они вновь поддержали наши начинания и вывесили плакаты с призывом в своих подъездах»,- сказал старейшина и добавил, что благодаря кампании в районе Хааберсти значительно выросло количество сообщений о случаях насилия, о которых сообщает близкий или сосед.
«Вновь хотим обратить внимание на случаи насилия в семье и побудить жителей и в дальнейшем сообщать о подобных ситуациях, ведь зачастую жертва не осмеливается дать о себе знать».
«В это сложное время многие работают удаленно дома, дети на дистанционном обучении или на карантине, из-за этого в семье могут участиться случаи домашнего насилия. Поэтому хотим призвать жителей не проходить мимо беды другого», - сказал Ханимяги и выразил надежду, что благодаря внимательным соседям нуждающиеся в помощи быстрее смогут ее получить.
25 ноября назван ООН всемирным Днем борьбы с насилием против женщин. Цель этого дня – поднять проблему насилия против женщин, ведь у этого явления много разных форм: бывает физическое, сексуальное, психологическое и материальное насилие. Жертвой насилия может быть женщина, мужчина или ребенок. Оно может быть направлено на пожилых людей или людей с недостатками здоровья. Многие случаи не доходят до полиции именно потому, что жертва насилия не осмеливается об этом сообщить, боится за свою безопасность или жизнь.
Цель кампании «Помоги нам помочь» обратить внимание на случаи насилия в семье. Информационные плакаты призывают сообщать о случаях насилия участковому полицейскому, в отдел социального попечения управы, специалистам по защите детей или центрам по защите.