Полиция и управа Хааберсти призывают сообщать о случаях домашнего насилия

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги управа района Хааберсти и Ляэне-Харьюское отделение Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны уже второй год подряд в ноябре проводят кампанию, цель которой побудить соседей и близких сообщать в полицию или управу о случаях насилия в семье.

«Представители квартирных товариществ всегда были хорошими партнерами управы. В этот раз они вновь поддержали наши начинания и вывесили плакаты с призывом в своих подъездах»,- сказал старейшина и добавил, что благодаря кампании в районе Хааберсти значительно выросло количество сообщений о случаях насилия, о которых сообщает близкий или сосед.

«Вновь хотим обратить внимание на случаи насилия в семье и побудить жителей и в дальнейшем сообщать о подобных ситуациях, ведь зачастую жертва не осмеливается дать о себе знать».

«Часто люди не хотят или боятся набрать телефон службы спасения, поэтому мы объясняем, почему насилие в близких отношениях нужно замечать и куда можно сообщить о подобной ситуации», – сказал старейшина.

«В это сложное время многие работают удаленно дома, дети на дистанционном обучении или на карантине, из-за этого в семье могут участиться случаи домашнего насилия. Поэтому хотим призвать жителей не проходить мимо беды другого», - сказал Ханимяги и выразил надежду, что благодаря внимательным соседям нуждающиеся в помощи быстрее смогут ее получить.

25 ноября назван ООН всемирным Днем борьбы с насилием против женщин. Цель этого дня – поднять проблему насилия против женщин, ведь у этого явления много разных форм: бывает физическое, сексуальное, психологическое и материальное насилие. Жертвой насилия может быть женщина, мужчина или ребенок. Оно может быть направлено на пожилых людей или людей с недостатками здоровья. Многие случаи не доходят до полиции именно потому, что жертва насилия не осмеливается об этом сообщить, боится за свою безопасность или жизнь.

ФОТО: Politsei