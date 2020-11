Список ⟩ Определены самые дружественные к семье работодатели

Окончательные знаки золотого уровня в этом году получили: ACNielsen Eesti OÜ, Admiral Markets AS, Agapics AS, AS Estiko-Plastar, AS Helmes, AS SEB Pank, Bondora Group AS, Fortumo OÜ, Министерство окружающей среды, Lennuliiklusteeninduse AS, Mandatum Life Insurance Company Ltd Eesti Filiaal, Спасательный департамент, Wunder Estonia OÜ и Omniva (Eesti Post AS). Серебряным уровнем были отмечены: PZU Kindlustus, ABB AS, Astro Baltics OÜ, Brightspark OÜ, Estanc AS, Центр тревоги, Агентство окружающей среды, Käo Tugikeskus, Morek IT OÜ, волостное управление Пыльтсамаа, Ridango AS, SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor, SA Elva Laste- ja Perekeskus, SA Eesti Meremuuseum, Südameapteek и Tartu Kutsehariduskeskus. Бронзовые знаки были получены следующими учреждениями и предприятиями: AS Go Group, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Innopolis Insenerid OÜ и AS Valdek.