Криста Фишер: по Таллинну разгуливает минимум 1000 зараженных, которые еще не получили свои положительные тесты

«Цифры говорят, что за последние две недели из Таллинна и его окрестностей поступило более 2000 случаев заражения. Это означает, что на этой неделе из Таллинна обязательно поступит еще более 1000 случаев. И это люди, которые еще не получили результатов своих тестов и перемещаются по городу. Возможно, где-то еще есть 1000 человек, которые даже не пройдут тестирование», - сказала Фишер о бессимптомных пациентах.

По словам профессора математики, поэтому риск заражения в общественном месте велик. «Это показывает, что довольно многие заражены. Население Таллинна, конечно, большое, но если вы много перемещаетесь в общественных местах и ​​находитесь в тесном контакте с посторонними людьми, вероятность заражения довольно высока».

Фишер отметила, что свет в конце туннеля забрезжит, если люди будут вести себя разумно. «Мы должны думать о том, что мы можем отменить, а что мы не хотели бы отменять. Мы определенно хотим, чтобы люди могли работать. Если хор пропустит месяц репетиции, это напрямую не помешает его жизнедеятельности: через месяц-два они смогут продолжить петь. Это не так плохо, как ситуация, когда вирус распространяется из хора в семьи и на рабочие места».

Фишер сказала, что за последнюю неделю инфекция вернулась к взрослым. «В Таллинне и Харьюмаа сначала выросло число заражений людей трудоспособного возраста. От них вирус распространился на молодых людей. Их доля была очень большой, и уровень инфицирования был очень высоким в возрастной группе 15-19 лет. Время шло, и стал расти уровень заражения 40-50-летних. Эти люди, вероятно, являются родителями этих молодых людей», - считает Фишер.

Она добавила, что необходимо быть очень осторожными при посещении бабушек и дедушек, при необходимости можно, например, рассмотреть возможность встреч на открытом воздухе.