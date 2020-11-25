Драка у торгового центра Ülemiste: полиция ищет свидетелей

Полиция ищет пострадавшего мужчину, который был участником конфликта, имевшего место 6 ноября в 19.30 на улице Суур-Сыямяэ. Между пострадавшим и двумя молодыми людьми произошла драка, в ходе которой мужчину ударили несколько раз. По имеющейся информации, мужчина уехал на автомобиле красного цвета.