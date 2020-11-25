От посадки нарциссов до сбора кофейной гущи: как ласнамяэские школьники ведут борьбу за экологию

В последние годы тема защиты окружающей среды находится на пике актуальности. Некоторые уже отдают предпочтение упаковкам из разлагающихся материалов, число практикующих принцип zero waste («ноль отходов») тоже растет, но что делается для просвещения учеников в школах Эстонии?
Завуч 4-6-х классов, учитель немецкого языка и руководитель проекта «Зеленая школа» Таллиннской гимназии Куристику Кармен Кизель рассказала выпускнице Летней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Елизавете Гринчук о том, что в их учебном заведении предпринимается во благо окружающей среды.
Таллиннская гимназия Куристику уже четыре года принимает участие в международной программе «Зеленая школа» (Eco-Schools), в рамках которой второй год проводит в стенах своего учебного заведения акцию под названием Keskonnategu («Дело в сфере окружающей среды»). Выглядит это так, что каждый класс или группа учеников выбирают, что они могут сделать полезного для природы или здоровья учеников и претворяют это в жизнь.
«В рамках проекта было сделано очень много разных вещей. Самые популярные из них — уборка весной и зимой в школьном дворе, толоки, например, Всемирный день чистоты и маркировка Peatu! Vaata! Vendu! на тротуарах. Также у нас проходят конкурсы плакатов, а лучшие работы вешаются у умывальников и розеток, тем самым помогая экономить воду и энергию», - рассказывает Кармен Кизель.
Кизель особо отметила работу 4-х классов, которые в рамках кампании фирмы Paulig собирали дома и в конторах кофейную гущу. Они собрали двухсотлитровые пакеты гущи, которую Paulig собирается перерабатывать в энергию. Один из девятых классов по своей инициативе посадил сто нарциссов на школьной грядке, а 10-е классы проводили занятия для 2-х и 3-х классов на тему сортировки мусора. В этом году в плане выгул животных из приюта, пожертвование вещей в Союз многодетных семей, очистка побережья Пирита совместно с Ласнамяэским социальным обеспечением и маркировка парковочных мест для учителей.
«Уборка в школьном дворе - это, конечно, хорошо, он станет чистым, но, прежде всего, я мыслю таким образом, что если ученик сам убирает, в следующий раз он не кинет фантик на землю. Таким же образом, если ученик сажает луковицу нарцисса, видит, как из нее вырастает цветок, то в следующий раз он не наступит на грядку. Когда ученик старших классов проводит для малышей уроки, те слушают его внимательно, а старшеклассник получает новый опыт. Эта акция ориентирована на то, чтобы ученики сами видели, как меняется их мировоззрение и все вокруг. И даже если ученик делает что-нибудь в рамках акции только для того, чтобы просто сделать, все равно это повышение сознательности. Наши цели – это повышение сознательности, получение учениками опыта»,- заключила Кармен Кизель.
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