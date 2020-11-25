От посадки нарциссов до сбора кофейной гущи: как ласнамяэские школьники ведут борьбу за экологию

Завуч 4-6-х классов, учитель немецкого языка и руководитель проекта «Зеленая школа» Таллиннской гимназии Куристику Кармен Кизель рассказала выпускнице Летней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Елизавете Гринчук о том, что в их учебном заведении предпринимается во благо окружающей среды.

Кармен Кизель. ФОТО: Елизавета Гринчук

Таллиннская гимназия Куристику уже четыре года принимает участие в международной программе «Зеленая школа» (Eco-Schools), в рамках которой второй год проводит в стенах своего учебного заведения акцию под названием Keskonnategu («Дело в сфере окружающей среды»). Выглядит это так, что каждый класс или группа учеников выбирают, что они могут сделать полезного для природы или здоровья учеников и претворяют это в жизнь.

«В рамках проекта было сделано очень много разных вещей. Самые популярные из них — уборка весной и зимой в школьном дворе, толоки, например, Всемирный день чистоты и маркировка Peatu! Vaata! Vendu! на тротуарах. Также у нас проходят конкурсы плакатов, а лучшие работы вешаются у умывальников и розеток, тем самым помогая экономить воду и энергию», - рассказывает Кармен Кизель.

Акция Keskonnategu в Таллиннской гимназии Куристику. ФОТО: личный архив.

Кизель особо отметила работу 4-х классов, которые в рамках кампании фирмы Paulig собирали дома и в конторах кофейную гущу. Они собрали двухсотлитровые пакеты гущи, которую Paulig собирается перерабатывать в энергию. Один из девятых классов по своей инициативе посадил сто нарциссов на школьной грядке, а 10-е классы проводили занятия для 2-х и 3-х классов на тему сортировки мусора. В этом году в плане выгул животных из приюта, пожертвование вещей в Союз многодетных семей, очистка побережья Пирита совместно с Ласнамяэским социальным обеспечением и маркировка парковочных мест для учителей.

Акция Keskonnategu в Таллиннской гимназии Куристику. ФОТО: личный архив.

«Уборка в школьном дворе - это, конечно, хорошо, он станет чистым, но, прежде всего, я мыслю таким образом, что если ученик сам убирает, в следующий раз он не кинет фантик на землю. Таким же образом, если ученик сажает луковицу нарцисса, видит, как из нее вырастает цветок, то в следующий раз он не наступит на грядку. Когда ученик старших классов проводит для малышей уроки, те слушают его внимательно, а старшеклассник получает новый опыт. Эта акция ориентирована на то, чтобы ученики сами видели, как меняется их мировоззрение и все вокруг. И даже если ученик делает что-нибудь в рамках акции только для того, чтобы просто сделать, все равно это повышение сознательности. Наши цели – это повышение сознательности, получение учениками опыта»,- заключила Кармен Кизель.