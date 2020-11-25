Крупный очаг коронавируса на юге Эстонии стал за несколько дней еще больше

Дом призрения Канепи, расположенный в деревне Эраствере Пыльваского уезда, принадлежит акционерному обществу Lõuna-Eesti Hooldekeskus. По словам члена правления Юло Тулика, там около сотни клиентов и чуть более 30 сотрудников.

Вчера днем ​​Тулик сообщил, что результаты всех тестов, проведенных в понедельник, еще не объявлены. «В отделении деменции было получено еще 14 положительных тестов. Всего их 23, но ответы на некоторые тесты еще не получены», - сказал он.

Вчера в дом призрения Канепи снова отправились специалисты Департамента здоровья. «Они помогают хорошо организовать работу. Спасательный департамент привез теплушку, чтобы снизить риск заражения работников. Ситуация находится под контролем », - подтвердил член правления.

По его словам, по состоянию на понедельник можно сказать, что у людей с положительным тестом не проявилось никаких признаков заболевания. Самому старому коронапозитивному 96 лет. «Мы доставили в больницу четырех клиентов, трое из которых уже вернулись к нам, а четвертый, вероятно, скоро приедет. По словам врачей, случаев заболеваний, вызванных вирусом, не зарегистрировано, - сказал Тулик. - Вот большой вопрос: как так вышло, что нет никаких признаков болезни?»

Член правления учреждения сказал, что коронапозитивные были отделены от других клиентов. «Благо, комнаты есть, дом большой. Больные и здоровые не контактируют».

Говоря о настроениях в доме престарелых, Тулик отметил, что они рабочие. «Нагрузка большая. Сотрудники очень расторопны и с пониманием относятся к своим задачам».

По словам Тулика, и сотрудников, и волонтеров найти сложно. К счастью, Тартуская высшая школа здравоохранения прислала семерых работников на замену. "Это очень большое подспорье. Они выполняют работу сиделок».

Коронавирус добрался до дома престарелых Канепи еще в конце октября. «Мы получили положительный результат тесту у одного сотрудника. У него был выходной, он почувствовал себя плохо, пошел к семейному врачу, затем сдал анализы. Когда он был болен, он не выходил на работу», - добавил Тулик.

Новый тест был проведен в доме призрения Канепи в понедельник. «К сожалению, в результате тестирования выяснилось, что добавились новые заболевшие. Мы еще не знаем всех результатов», - заявила вчера Тийа Лухт, глава Лыунаского регионального управления Департамента здоровья.