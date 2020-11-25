Несколько детсадов и классов переходят на дистанционное обучение

С этой недели из-за распространения коронавируса в волости Кастре на дистанционном обучении несколько групп детских садов и классов. Волостная управа приняла решение раздать бесплатные многоразовые маски жителям волости Кастре в возрасте 70 лет и старше, пишет Tartu Postimees.
Волостной старейшина Кастре Прийт Ломп сообщил, что из-за распространения коронавируса на дистанционном обучении четыре группы из детского сада Хааслава, относящегося к школе Силлаотса, три группы детского сада Ройу и одна группа из здания Силлаотса. С сегодняшнего дня второй и третий классы Выннуской средней школы перешли на дистанционное обучение, учителя первого и четвертого классов также перешли на самоизоляцию.
В целях предотвращения распространения вируса волостная управа Кастре решила начать раздачу произведенных в Эстонии многоразовых масок всем жителям волости в возрасте 70 лет и старше. Всего на волость Кастре понадобиться 626 штук.
Ломп пояснил, что раздачей масок занимаются чиновники волости, у которых стало меньше работы и в связи с этим уменьшилась рабочая нагрузка. Это, например, те, кто работает в области культуры.
Почему именно эта возрастная группа? Волостной старейшина Прийт Ломп при бесплатной раздаче масок основывается на исследованиях, проведенных в Европе и Эстонии. По их данным, 10-15 процентов инфицированных коронавирусом в возрасте 80 лет и старше умирают. Среди лиц в возрасте 70-79 лет этот показатель составляет 3,5 процента.