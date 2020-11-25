Ученые: весенние штаммы коронавируса из Эстонии исчезли

Во время осенней второй волны в Эстонии будут распространяться другие штаммы вируса, нежели весной, поскольку миграция людей приводит к постоянному завозу новых типов вируса, пишет Postimees.
С сентября ученые Тартуского университета секвенировали 250 геномов вируса SARS-CoV2 так называемой второй волны, собранных в Эстонии. Хотя исследование все еще продолжается, и окончательные результаты пока не известны, уже можно увидеть, что картина, полученная с помощью генного анализа патогена, почти так же разнообразна, как и разнообразие коронавирусов во всем мире.
Однако образцы, взятые осенью, не показывают штаммов вируса, распространявшихся в Эстонии весной.
"На данный момент мы можем сказать, что весенние вспышки были относительно хорошо контролируемыми, и подтвердить, что в Эстонии, вероятно, идет вторая волна, т.е. осенние вспышки вызваны недавно завезенными вирусами», - сказал старший научный сотрудник медицинской вирусологии Тартуского университета Радко Ави. Он добавил, что разнообразие вируса в Эстонии очень велико, а разнообразие обнаруженных генотипов сопоставимо если не со всем миром, то во всяком случае с разнообразием Европы.
Не надо спешить с выводами
По мнению исследователей, вирус завозился в Эстонию в нескольких независимых случаях. Основными странами происхождения, из которых вирус попал в Эстонию, по-прежнему остаются страны, которые люди посещают чаще всего, то есть крупнейшие центры Европы и соседние с нами страны.
В то же время и Ави и Ааре Аброй, старший научный сотрудник по вирусологии Тартуского университета, подчеркнули, что в свете текущих исследований ничего нельзя сказать об опасности новых штаммов, поскольку такие исследования просто не проводились.
«Конечно, нельзя исключать, что разные штаммы обладают разными свойствами, но это очень сложно доказать», - сказал Аброй.
На данный момент места обнаруженных мутаций также случайны, хотя, по словам Радко Ави, в очень небольшом проценте случаев речь может идти о так называемых мутациях «побега от иммунной системы», что указывает на то, что вирус адаптируется к иммунной системе человека.
«Таких мутаций в мире немного, и мы еще не описали и не обнаружили их в своей работе», - сказал он.
Картографирование дает ценную информацию
Хотя никаких выводов об опасности штаммов сделать нельзя, их картирование является ценной информацией в борьбе с эпидемией, поскольку распространение вариантов генов также дает хорошее представление о распространении самого вируса.
В качестве одного из примеров Радко Ави привел вспышку вируса в Йыгева, где стало ясно, что все обнаруженные случаи вируса были связаны со штаммом из Таллинна, поэтому коронадетективы Департамента здоровья смогли сделать вывод, что искать скрытый очаг не нужно. В другом случае между очагом Ныо и украинским автобусным очагом была обнаружена общая генетическая основа, что натолкнуло коронадетективов на мысль о том, что разные очаги должны быть каким-то образом связаны.
Поскольку проект только начался, инфообмен между учеными и Департаментом здоровья идет не всегда гладко, но в лучшем случае с момента, когда Департамент здоровья попросит ученых проанализировать образцы из определенного объекта до получения ответа пройдет около двух недель, хотя точное время зависит от таких факторов, как качество образца, логистика, необходимость повторного анализа и т. д.