Ученые: весенние штаммы коронавируса из Эстонии исчезли

С сентября ученые Тартуского университета секвенировали 250 геномов вируса SARS-CoV2 так называемой второй волны, собранных в Эстонии. Хотя исследование все еще продолжается, и окончательные результаты пока не известны, уже можно увидеть, что картина, полученная с помощью генного анализа патогена, почти так же разнообразна, как и разнообразие коронавирусов во всем мире.

Однако образцы, взятые осенью, не показывают штаммов вируса, распространявшихся в Эстонии весной.

"На данный момент мы можем сказать, что весенние вспышки были относительно хорошо контролируемыми, и подтвердить, что в Эстонии, вероятно, идет вторая волна, т.е. осенние вспышки вызваны недавно завезенными вирусами», - сказал старший научный сотрудник медицинской вирусологии Тартуского университета Радко Ави. Он добавил, что разнообразие вируса в Эстонии очень велико, а разнообразие обнаруженных генотипов сопоставимо если не со всем миром, то во всяком случае с разнообразием Европы.

Не надо спешить с выводами

По мнению исследователей, вирус завозился в Эстонию в нескольких независимых случаях. Основными странами происхождения, из которых вирус попал в Эстонию, по-прежнему остаются страны, которые люди посещают чаще всего, то есть крупнейшие центры Европы и соседние с нами страны.

В то же время и Ави и Ааре Аброй, старший научный сотрудник по вирусологии Тартуского университета, подчеркнули, что в свете текущих исследований ничего нельзя сказать об опасности новых штаммов, поскольку такие исследования просто не проводились.

«Конечно, нельзя исключать, что разные штаммы обладают разными свойствами, но это очень сложно доказать», - сказал Аброй.

На данный момент места обнаруженных мутаций также случайны, хотя, по словам Радко Ави, в очень небольшом проценте случаев речь может идти о так называемых мутациях «побега от иммунной системы», что указывает на то, что вирус адаптируется к иммунной системе человека.

«Таких мутаций в мире немного, и мы еще не описали и не обнаружили их в своей работе», - сказал он.

Картографирование дает ценную информацию

Хотя никаких выводов об опасности штаммов сделать нельзя, их картирование является ценной информацией в борьбе с эпидемией, поскольку распространение вариантов генов также дает хорошее представление о распространении самого вируса.

В качестве одного из примеров Радко Ави привел вспышку вируса в Йыгева, где стало ясно, что все обнаруженные случаи вируса были связаны со штаммом из Таллинна, поэтому коронадетективы Департамента здоровья смогли сделать вывод, что искать скрытый очаг не нужно. В другом случае между очагом Ныо и украинским автобусным очагом была обнаружена общая генетическая основа, что натолкнуло коронадетективов на мысль о том, что разные очаги должны быть каким-то образом связаны.