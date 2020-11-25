«Я тебя найду»: серийный мошенник с девятью судимостями угрожал журналисту прямо в зале суда

«Почему ты только обо мне пишешь и этим давишь на мозг?» - спросил Кыватоомас у репортера.

Находившаяся там прокурор Теэли Мяги попросила обвиняемого успокоиться. Мяги пояснила, что это открытое судебное разбирательство, поэтому пресса может присутствовать.

Кыватоомас после этого сообщил, что вчера он написал длинное письмо с пожеланием, чтобы заседание проводилось за закрытыми дверями. Он предполагал, что отправил его находившемуся сегодня в зале прокурору. Оказалось, что Кыватоомас написал секретарю суда.

После раздраженный Кыватоомас вылетел из зала, хлопнув дверь и сказав, что заседание надо перенести.

Когда судья Теэт Ольвик появился в зале суда, обвиняемый вернулся, вновь хлопнув дверью.

Мошенник продолжил угрожать и после заседания.

Перед судом Кыватоомас оказался не первый раз. Он уже восемь раз был наказан в уголовном порядке, большинство дел было связано с мошенничествами. В последний раз суд Кыватоомас был признан виновным в тяжком нанесении вреда здоровью, поскольку в январе 2018 года в ночном клубе он кулаком выбил пострадавшему зубы.

Кыватоомас был раздражен присутствием фотографа и надел на заседании капюшон. ФОТО: Urmas Luik

На этот раз, согласно обвинению, Кыватоомас в июле прошлого года выманил у бизнесмена 300 евро, которые он получил за печать логотипа фирма на футболках. Футболки с логотипом он не изготовил и после неоднократных запросов через несколько месяцев вернул 50 евро. В ходе уголовном производства Кыватоомас выплатил пострадавшей стороне всю сумму.

Поскольку в предыдущий раз Кыватоомаса суд приговорил к четырем годам условно с испытательным сроком в пять лет, новое мошенничество он совершил во время испытательного срока. Это позволяет заменить условный срок на реальное отбывание наказания за решеткой.

Кыватоомас признал свою вину как в прокуратуре, так и в зале суда.

Согласно заключенному с прокуратурой соглашению, его приговорили к году тюрьмы, но с учетом предыдущего срока в четыре года Кыватоомас в качестве наказания получил пять лет тюрьмы. Несмотря на это, серийный мошенник остался на свободе. Но год он должен носить на ноге браслет.

В течение года Кыватоомас должен покрыть расходы на производство, которые превышают 1000 евро. Пять лет он должен испольнять требования службы уголовного надзора.

ФОТО: Urmas Luik

«Прокуратура посчитала возможным пойти на соглашение, поскольку Кыватоомас признался в содеянном, сотрудничал со следствием и возместил пострадавшему нанесенный ущерб», - объяснила прокурор Теэли Мяги.

Под электронным надзором признанный виновным может передвигаться только по назначенной траектории, например, между домом и рабочим местом.

Прокурор сказала, что при заключении соглашения в пользу электронного надзора говорит аргумент, что должна быть возможность ходить на работу и получать законный доход. «Это важный фактор для исключения совершения нового преступления», - сказала Мяги.

Девятый раз наказанный в уголовном порядке Кыватоомас еще раз подчеркнул журналисту, что найдет его.

«А?» - раздалось из-под маски удивленного услышанным судьи.

Вместо стука молотка судьи точку в заседании поставил очередной хлопок двери от выбежавшего из зала Кыватоомаса.